Bereet Iech fir eng onheemlech Show vun den Nordliichter

Maacht Iech prett fir eng onheemlech Himmelsshow, well d'Nordliichter, och bekannt als Aurora borealis, si virausgesot datt se an den nächsten 18 Méint méi siichtbar sinn wéi se an de leschten 20 Joer waren. D'Wëssenschaftler erwaarden datt dëst Himmelsphänomen net nëmme méi dacks optrieden, awer och aus enger breeder Regioun ze gesinn ass, wat Är Chancen erhéicht fir dëst beandrockend natierlecht Wonner um Himmel ze gesinn.

Laut dem Mark Miesch, e Fuerscher vun der University of Colorado Boulder an der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), sinn Skywatchers extrem opgereegt iwwer dës Prognosen. Awer wéi genau kënnen Experten Nordliichtaktivitéit viraussoen? D'Äntwert läit a Sonneflecken, donkel Gebidder op der Sonnenuewerfläch, déi d'Wahrscheinlechkeet weisen datt d'Aurora borealis op der Äerd gesi gëtt.

Zënter 2022 gëtt et eng merkbar Erhéijung vun der Sonnefleckenaktivitéit, dofir gleewen d'Wëssenschaftler datt déi nächst 18 Méint eng exzellent Geleeënheet wäerten d'Nordliichter gesinn. Sonneflecke sinn Indikatoren fir d'Magnéitaktivitéit vun der Sonn, déi d'Magnéitfeld vun der Äerd beaflosse kënnen an déi néideg Bedéngungen erstelle fir datt d'Aurora borealis optrieden.

Also, haalt Är Aen op den Himmel iwwer d'nächst Joer an en halleft a maacht Iech prett fir eng vun den beandrockendsten Affichage vun der Natur ze gesinn. Déi verstäerkte Visibilitéit a méi breet Siichtberäich maachen dëst eng eenzegaarteg Chance fir d'Schéinheet an d'Magie vun den Nordliichter ze erliewen. Verpasst net dësen onheemlechen Himmelsphänomen!

Quellen: NBC News