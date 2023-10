Eng Team vu Wëssenschaftler huet ofgeschloss datt de Klimawandel deen an de leschten 260 Millioune Joer geschitt ass, wat zu Massausstierwen vum Liewen gefouert huet, u massive Vulkanausbréch a spéider Ëmweltkrisen zouzeschreiwen kann. Dës Ausbréch hunn grouss Quantitéiten u Kuelendioxid an d'Äerdatmosphär fräigelooss, wat extrem Treibhauseklimaerwiermung a bal fatal oder fatal Konditioune verursaacht huet.

D'Fuerscher, deenen hir Analyse an der Zäitschrëft Earth-Science Reviews erschéngt, hunn och festgestallt, datt dës Vulkanausbréch an Ëmweltkris mat kriteschen Ännerungen an der Ëmlafbunn vum Planéit am Sonnesystem zesummekommen. D'Phänomener geschéien all 26 bis 33 Millioune Joer a verfollegen zyklesch Mustere. Dëst hindeit datt d'geologesch Prozesser vun der Äerd duerch astronomesch Zyklen am Sonnesystem an der Mëllechstrooss-Galaxis kontrolléiert kënne ginn.

Obwuel dës Fuerschung keen Afloss op de Klimawandel vum 20. an 21. Joerhonnert huet, deen duerch mënschlech Aktivitéit gedriwwe gëtt, ënnerstëtzt se de gutt etabléierten Impakt vu Kuelendioxidemissiounen op d'Klimaerwiermung. D'Analyse konzentréiert sech op Continental Flut-Basalt (CFB) Ausbroch, déi gréisste Vulkanausbréch vu Lava op der Äerd, an aner grouss geologesch Eventer an de leschten 260 Millioune Joer.

Dës Eventer enthalen Ozean anoxesch Eventer (Perioden vu verbrauchtem Sauerstoff an den Ozeanen vun der Äerd), hyperthermesch Klimaimpulser (séier Erhéijung vun de globalen Temperaturen), a Massausstierwen vum Marine- an Net-Marine Liewen. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt CFB Ausbroch dacks mat dëse fatale geologesche Phänomener zesummegefall sinn, wat de bedeitende Impakt vun der vulkanescher Aktivitéit ervirhiewt.

D'Verbindung tëscht Vulkanausbréch an astronomeschen Zyklen gëtt bewisen duerch den enke Accord tëscht de geologeschen an astrophysikaleschen Zyklen. D'Fuerscher bemierken datt dës Verbindung Froen opstellt wéi d'astronomesch Beweegunge vum Planéit déi intern geologesch Prozesser vun der Äerd stéieren.

Dës Etude betount datt d'Evenementer, déi op der Äerd stattfannen, am Kontext vun eisem astronomeschen Ëmfeld optrieden. D'Fuerschungsteam enthält Wëssenschaftler vun der New York University Biologie Departement, dem Carnegie Institut fir Wëssenschaften, a Barnard College.

