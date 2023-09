D'Wichtegkeet vun Tiltmeters bei der Iwwerwaachung vu Vulkaner

Tiltmeter hunn eng entscheedend Roll an der Vulkan Iwwerwaachung fir Joerzéngte gespillt, déi wäertvoll Abléck an d'Behuele vu Vulkaner an d'Bewegung vu Magma ubidden. Iwwerdeems Satellit-baséiert Methoden an de leschte Jore méi prominent ginn, bleiwe Tiltmeter en zouverléisseg an essentiell Instrument fir Wëssenschaftler.

D'Benotzung vun Kippdaten an der Vulkan Iwwerwaachung staamt aus dem fréien 20. Joerhonnert, wéi d'Wëssenschaftler ugefaang hunn d'Korrelatioun tëscht Vulkanausbréch an Ännerungen an der Topographie ze erkennen. Den Dr Thomas Jaggar, e Pionéier-Vulkanolog, huet 1917 ugefaang Neigungsännerungen op hawaiianesch Vulkaner ze verfolgen mat speziell entworfenen Instrumenter.

Ee vun de bedeitende Fortschrëtter an der Tiltmeter-Technologie koum an den 1950er Joren, wéi den Dr Jerry Eaton de Waasserrohr-Titmeter entwéckelt huet. Dëst Instrument erlaabt präzis Miessunge vun der Neigung, wat d'Wëssenschaftler et erméiglecht d'Bewegung vum Kilauea säi Sommet während Ausbroch ze verfolgen. De Waasserrohr-Kippmeter besteet aus dräi matenee verbonnen Dëppe Waasser, déi sech als Reaktioun op d'Buedemkipp bewegen. Andeems Dir d'Tiefe vum Waasser an all Dëppe moosst, kënnen d'Wëssenschaftler de Grad vun der Neigung bestëmmen.

Déi kontinuéierlech Opzeechnung vu Waasserröhre-Kippdaten huet sech als wäertvoll bewisen well et eng Zäitrei vu Miessunge geliwwert huet, wat d'Identifikatioun vun Inflatioun an Deflatiounszyklen tëscht Ausbréch erlaabt. Dëse kontinuéierleche Rekord vun der Neigung huet d'Wëssenschaftler erméiglecht Entdeckungen ze maachen, déi net méiglech gewiescht wieren, wann d'Donnéeën nëmme während Ausbroch gesammelt goufen.

An den 1970er Jore goufen elektronesch Schréiegtmeter agefouert, déi nach méi präzis Miessunge bidden. Dës Instrumenter sinn an geschützte boreholes installéiert a kann Schréiegt erof op eng Fraktioun vun engem microradian all Minutt moossen.

An de leschte Joeren hunn d'Kippdaten vum Kilauea säi Sommet Ähnlechkeete mat Opzeechnunge vun den 1950er bis 1970er gewisen, wat beweist datt d'Verhalen vum Vulkan zënter dem 2018 Ausbroch net wesentlech geännert huet. Dës Kontinuitéit erlaabt d'Wëssenschaftler fréier Daten ze benotzen fir Prognosen iwwer zukünfteg Verhalen ze maachen an Hypothesen iwwer de Sanitärsystem vum Vulkan ze testen.

Déi rezent Observatioune vun Tiltmeter bei der Kaldera vum Kilauea suggeréieren d'Akkumulation vun Magma an engem Südkaldera-Reservoir, ähnlech wéi virdrun Evenementer am Joer 2015 an 2021. Dëst Wëssen hëlleft Wëssenschaftler déi aktuell Prozesser ze verstoen a kënnen nei Abléck iwwer d'vergaangent Verhalen vum Vulkan enthüllen.

Zu Conclusioun, Tiltmeters waren e wesentlecht Instrument an der Vulkan Iwwerwaachung, déi kontinuéierlech Miessunge vun der Neigung ubidden an zu eisem Verständnis vun der vulkanescher Aktivitéit bäidroen. Déi laang a trei Opzeechnung vun Kipp zu Kilauea weider nei Entdeckungen a Prognosen fir zukünfteg Ausbroch erliichtert.

Quellen:

- US Geologesch Survey Hawaiian Volcano Observatory (USGS) Vulkan Iwwerwaachung

- US Geologesch Survey (USGS)