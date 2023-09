Nei Etude virausgesot Mënschen a Mamendéieren kënnen nëmme fir 250 Millioune Joer op der Äerd iwwerliewen

Laut enger neier Etude, déi an der Zäitschrëft Nature Geoscience publizéiert gouf, kënnen d'Mënschen an aner Mamendéieren nëmmen nach 250 Millioune Joer op der Äerd existéieren. D'Etude prognostizéiert datt an 250 Millioune Joer d'Kontinenter kollidéieren an e massive Landblock mam Numm Pangea Ultima bilden. Dësen neie Superkontinent wäert laanscht den Equator an der tropescher Regioun vun der Äerd sinn.

D'Fuerscher hunn Computersimulatioune benotzt fir kontinentale Verännerungen an atmosphäresch Verännerungen iwwer Millioune vu Joer ze prognostéieren. Si hunn erausfonnt datt d'Kollisioun vu Landmassen fir Pangea Ultima ze bilden e Superkontinent mat vulkanescher Aktivitéit ze kreéieren déi Kuelendioxid verëffentlecht. Kombinéiert mat verstäerkter Solarenergie a méi héije Konzentratioune vu Kuelendioxid an der Atmosphär, wäerten dës Konditioune Pangea Ultima méiglecherweis ongastfrëndlech fir Mamendéieren maachen.

Lead Autor Alex Farnsworth, e Meteorolog a Paleoklimamodeller vun der University of Bristol, tweeted datt déi extrem Hëtzt op Pangea Ultima zu der Massausstierwen vu Mamendéieren an anert Liewen kéint féieren. Och wann d'Mammdéieren fäeg sinn a verschiddene Klima ze iwwerliewen, hunn se thermesch physiologesch Grenzen a kënnen nëmmen eng gewëssen Temperaturberäich toleréieren. Déi nei Etude suggeréiert datt vill vu Pangea Ultima ganz waarm an dréchen wäert sinn, sou datt et onbewunnbar ass fir Mamendéieren.

D'Etude stellt och Froen iwwer d'Bewunnbarkeet vun anere Planéiten a Mounden am Sonnesystem op. De Farnsworth huet Pangea Ultima mat Planéite wéi Mars a Venus verglach, wat suggeréiert datt den neie Superkontinent wat d'Bewunnbarkeet ugeet méi no bei der Venus wier. Dës Fuerschung ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Tektonik fir ze bestëmmen ob eng Plaz bewunnbar ass oder net.

D'Fuerscher bemierken datt d'Liewen am Allgemengen op Pangea Ultima ausstierwe kéint, wann d'Temperaturen op de Punkt eropgoen, wou Planzen net méi Fotosynthese maache kënnen. Dëst géif zu enger Ofsenkung vum Sauerstoffniveau an der Atmosphär féieren. Weider Fuerschung ass gebraucht fir ze verstoen wéi Planzen an dësem zukünftegen Ëmfeld adaptéiere kënnen.

Insgesamt gëtt dës Etude e wäertvollen Abléck an d'Zukunft vun der Äerd an déi potenziell Erausfuerderungen, déi Mamendéieren, och Mënschen, an den nächste Millioune Joer konfrontéieren.

Quellen:

– Nature Geoscience: [Titel]

– Alex Farnsworth: [Twitter Handle]

- Universitéit vu Bristol: [Websäit URL]