D'Taupō Ausbroch vun 232 Endlech Datum: Nei Beweiser fonnt am Antarktis Äis

Lake Taupō, de gréisste Séisswaasserséi an Ozeanien, läit am Zentrum vun der Nordinsel vun Neuseeland. Dëse massive Waasserkierper ass tatsächlech e Calderaséi, deen eng kesselähnlech Depressioun besetzt, déi geformt gouf no engem Vulkanausbréch, deen zu der Entloossung vun enger Magmakammer gefouert huet.

Den Taupō Supervulkan huet eng Geschicht vu gewaltsamen Ausbroch. Déi lescht Supereruptioun, bekannt als Ōruanui Supereruptioun, ass viru ronn 25,500 Joer geschitt. Et huet d'ganz Nordinsel an décke Schichten vun Äschen an igneous Fielsen bedeckt. Virun iwwer 2,000 Joer ass de Vulkan erëm ausgebrach, wat zu Neuseeland säi gréisste bekannten Ausbroch gefouert huet.

D'Bestëmmung vum genauen Datum vun dësem Ausbroch war eng Erausfuerderung fir d'Wëssenschaftler. Wéi och ëmmer, eng rezent Etude gefouert vum Stephen Piva, engem Ph.D. Kandidat op der Te Herenga Waka-Victoria Universitéit vu Wellington, huet entscheedend Beweiser opgedeckt, déi op den Ausbroch weisen, deen am spéide Summer / fréien Hierscht am Joer 232 geschitt ass.

Piva a seng Equipe entdeckt siwen eenzegaarteg vulkanesch Glas shards begruewe déif an engem Äis Kär kritt aus Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) zu West Antarktis. Duerch geochemesch Analyse hunn d'Fuerscher bestätegt datt dës Schnéi mam Taupō Ausbroch verbonne sinn. D'Präsenz vun dëse Schnëtt an der Antarktis, iwwer 5,000 Kilometer ewech, ass en Testament fir déi immens Kraaft vum Ausbroch.

D'Resultater vun der Studie bidden en duebele Fangerofdrock vum Taupō Vulkan als Quell vum Ausbroch. Dës Bestätegung erlaabt d'Wëssenschaftler déi potenziell global Auswierkunge vum Ausbroch op d'Atmosphär a Klima weider ze studéieren, d'Liicht op d'Eruptivgeschicht an d'Verhalen vum Vulkan ze werfen.

Den Taupō Supervulkan gëtt nach ëmmer als aktiv ugesinn, wat d'Studie vu senge fréiere Eruptiounen a potenziell zukünfteg Aktivitéit vu grousser Bedeitung mécht.

Titel: D'Taupō Ausbroch vun 232 Endlech datéiert: Nei Beweiser fonnt am Antarktis Äis

Quell: Wëssenschaftlech Berichter (2023)

Definitiounen:

- Calderaséi: e grousse Séi, deen an der depriméierter Regioun geformt gouf duerch den Zesummebroch vum Land no engem Vulkanausbroch

- Supervulkan: e Vulkan deen fäeg ass en Ausbroch mat Ausstouss méi wéi 1,000 Kubikkilometer ze produzéieren

- Supereruption: en extrem grousst Vulkanausbroch, deen op d'mannst 1,000 Kubikkilometer Vulkanmaterial fräigelooss

- Geochemie: d'Studie vun der chemescher Zesummesetzung vu Fielsen a Mineralstoffer a wéi se matenee interagéieren

– Magma: geschmollte Fiels ënner der Äerduewerfläch

- Äiskär: eng zylindresch Probe aus Äis, déi aus engem Gletscher oder Äisplack gebohrt ass, benotzt fir vergaange Klima- an Atmosphärbedéngungen ze studéieren.