De President Vladimir Putin huet en Donneschdeg ugekënnegt, datt déi nei Bunnstatioun vu Russland, fir d'Raumfuerschung iwwer d'International Space Station (ISS) virzefuerderen, op der Streck ass fir bis 2027 operationell ze sinn. en Engagement fir mam Moundprogramm vum Land virzegoen.

De Putin huet d'Noutwennegkeet vun enger ëmfaassender Gare betount, déi méi wéi nëmmen een eenzegt Segment ëmfaasst. Hien huet gesot: "Wéi d'Ressourcen vun der Internationaler Raumstatioun auslafen, brauche mir net nëmmen ee Segment, mee déi ganz Statioun fir a Betrib ze bréngen." De President huet d'Wichtegkeet vun der rechtzäiteger Entwécklung betount fir ze verhënneren, datt hannendrun a bemannte Raumfluchfäegkeeten hannendrun ass.

Laut dem Yuri Borisov, Chef vun der russescher Raumfaartagentur, d'Erhale vun de Fäegkeeten vu Russland am bemannte Raumfluch iwwer 2030 erfuerdert d'Schafe vun enger russescher Orbitalstatioun. De Borisov huet erkläert: "Wa mir net gréisser Aarbecht unzefänken fir eng russesch Bunnstatioun am Joer 2024 ze kreéieren, ass et ganz wahrscheinlech datt mir eis Kapazitéit wéinst der Zäitspalt verléieren. Wat ech mengen ass d'ISS wäert net méi do sinn an déi russesch Gare wäert net fäerdeg sinn.

De Putin huet d'technesch Mëssfall unerkannt, déi zu der Crashlandung vum Luna-25 Handwierk op de Südpol vum Mound am August gefouert hunn. Trotz dem Réckgang huet hien de Public verséchert datt de Moundprogramm weider geet, a behaapt: "Feeler si Feeler. Et ass schued fir eis all. Dëst ass Weltraumfuerschung, a jidderee versteet dat. Et ass Erfahrung déi mir an Zukunft benotze kënnen."

D'Entwécklung vun der neier russescher Orbitalstatioun zielt fir déi lescht Fortschrëtter an der Wëssenschaft an der Technologie z'integréieren, fir datt se d'Potenzial besëtzt fir zukünfteg Erausfuerderungen z'erreechen. Wärend déi ursprénglech Timeline den nächste Moundstart fir 2027 geplangt huet, huet de Borisov d'Méiglechkeet proposéiert et op 2026 weiderzebréngen.

FAQ:

Q: Wat ass d'Timeline fir déi nei Orbitalstatioun vu Russland?

A: De President Putin huet ugekënnegt datt den éischte Segment vun der russescher Bunnstatioun bis 2027 operationell soll sinn.

Q: Ass Russland trotz rezente Feeler fir säi Moundprogramm engagéiert?

A: Jo, de President Putin bestätegt Russland säin Engagement fir mam Moundprogramm weiderzegoen.

Q: Firwat ass d'Schafe vun enger russescher Bunnstatioun néideg?

A: D'Erhalen vun de Fäegkeeten vu Russland am bemannte Weltraumfluch erfuerdert d'Entwécklung vun enger russescher Orbitalstatioun, well d'Ressourcen vun der Internationaler Raumstatioun bis 2030 auslafen.

Q: Wat wäert déi nei russesch Orbitalstatioun während der Entwécklung berücksichtegen?

A: D'Statioun zielt fir fortgeschratt Leeschtungen an der Wëssenschaft an der Technologie ze berücksichtegen a bereet ze sinn fir zukünfteg Aufgaben unzegoen.

Q: Wäert de Moundprogramm weider no der rezenter Crashlandung?

A: Jo, de President Putin huet berouegt datt de Moundprogramm trotz de Réckschlag weider geet.