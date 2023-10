De "Ring of Fire" Sonnendäischtert begeeschtert Millioune Äerdbierger

Millioune vu Leit ronderëm d'Welt ware faszinéiert vun der rezenter "Ring of Fire" Sonnendäischtert. Wéi och ëmmer, wärend déi meescht vun eis d'Däischtert vun der Äerd nogekuckt hunn, huet e mächtege US Wiedersatellit eng aner Perspektiv aus dem Weltraum geliwwert. De GOES-East Satellit vun der National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) huet den dominante Mounddäischtertschatt opgeholl, deen iwwer de Planéit vun enger Distanz vun 22,300 Meilen iwwer de Planéit passéiert.

Sonnendäischtert geschitt wann de Mound tëscht der Sonn an der Äerd passéiert, e Schied op der Uewerfläch vun eisem Planéit werfen. Déi rezent Sonnendäischtert war eng "annulär Sonnendäischtert", an där de Mound méi wäit vun der Äerd ewech positionéiert ass. Dëst bewierkt datt de Mound méi kleng ass an d'Sonn net komplett iwwerdeckt. Amplaz erstellt et e schéine "Ring of Fire" Effekt, léisst eng dënn Kontur vun eisem Stär sichtbar.

Fir déi, déi net am direkte Wee vun der Sonnendäischtert waren, war et ëmmer nach méiglech, eng deelweis Sonnendäischtert ze gesinn, mat engem approbéierten Sonnebrëll. Déi nächst total Sonnendäischtert an den USA an Nordamerika fënnt awer den 8. Abrëll 2024 statt. Bis dohinner wäert déi nächst annular Sonnendäischtert iwwer d'USA eréischt den 21. Juni 2039 optrieden.

Souwuel total wéi annular Sonnendäischtert si speziell Evenementer déi vill astronomesch Opreegung generéieren. Si si relativ rar Optriede, sou datt se héich erwaart ginn. Also, wann déi nächst Sonnendäischtert geschitt, gitt sécher d'Show ze genéissen.

