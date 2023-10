Virgin Galactic Delays Space Tourism Mission vun engem Dag

By

Virgin Galactic huet eng Verspéidung vun engem Dag fir seng zukünfteg Weltraumtourismusmissioun ugekënnegt, Galactic 04. D'Missioun, déi ursprénglech fir Donneschdeg, 5. Oktober geplangt war, wäert elo de Freideg, 6. Oktober stattfannen. D'Verspéidung ass fir d'Equipe z'erméiglechen déi néideg Gefierpréparatiounen a Kontrollen ofzeschléissen.

Galactic 04 wäert dräi bezuelende Clienten involvéieren, déi suborbital Weltraumrees u Bord vum Virgin Galactic sengem VSS Unity Raumfliger erliewen. De Fliger gëtt vu sengem Carrier Fliger, VMS Eve, gedroen a wäert vum New Mexico Spaceport America ofstëmmen. De britesche Werbe-Exekutiv Trevor Beattie, den amerikaneschen Astronomie-Educateur Ron Rosano, an d'Aventure Namira Salim ginn op dës Missioun gestart. De Salim wäert den éischte Pakistani sinn, deen d'Finale Grenz erreecht.

Niewent de Clienten wäert de Virgin Galactic Chef Astronautinstruktor, Beth Moses, och an der Unity Kabine präsent sinn, fir eng sécher an agreabel Rees fir jiddereen ze garantéieren. De Weltraumfliger gëtt vum Kelly Latimer a CJ Sturckow pilotéiert, während den Nicola Pecile an de Jameel Janjua d'Eve kontrolléieren.

Wann d'Missioun fäerdeg ass, landen souwuel Unity wéi d'Eva zréck am Spaceport America. Dëst wäert dem Virgin Galactic säi véierte kommerziellen Raumfluch markéieren, no ähnlechen Bestriewungen am Juni, August a September vun dësem Joer.

Wärend d'Firma de Moment plangt eemol pro Mount mat Unity ze fléien, hunn se uginn datt d'Frequenz vun de Flich am Joer 2026 wesentlech eropgeet wann hir nei "Delta Klass" vu Raumfliger operationell gëtt. Dës nei Gefierer sinn entwéckelt fir sou dacks wéi eemol d'Woch ze starten.

Insgesamt freet d'Virgin Galactic sech op déi erfollegräich Réalisatioun vum Galactic 04 an de weidere Fortschrëtt vum Weltraumtourismus an der Zukunft.

