Student Ingenieuren erstellen bëlleg an effizient fréi Warnungssystem fir Blo-Gréng Algen Bléi

Blo-gréng Algen Bléi sinn méi verbreet op Alberta Séien wéinst Steigerung vun Temperaturen duerch global Erwiermung verursaacht. Dës Bléi kënne schiedlech Toxine produzéieren, déi Risiken fir Mënschen an Déieren stellen. De Jordan Eleniak, en zweet Joer Métis Ingenieursstudent a Participant am U of A Indigenous Stage Programm genannt I-STEAM Pathways, huet eng mikrobiell Brennstoffzell entwéckelt, déi séier Spannungsschwankungen entdecken kann, déi vun den Toxine verursaacht ginn. Dës Technologie hëlleft bei der fréizäiteger Erkennung vu blo-gréngen Algen Bléi.

D'mikrobielle Brennstoffzelle ass e bëllegen an einfach produzéierten Apparat, gemaach mat Materialien fabrizéiert vun engem 3D Drécker. Et erkennt Spannungsschwankungen verursaacht duerch d'Präsenz vun Toxine am Waasser a schéckt Daten un Biologen iwwer Internet. Duerch dëse fréie Warnungssystem kënnen d'Fuerscher a Wëssenschaftler de potenzielle Schued, deen duerch dës Algenbléien verursaacht gëtt, an Echtzäit iwwerwaachen.

I-STEAM Pathways ass e cross-disziplinäre Programm deen Éischt Natiounen, Métis, an Inuit Studenten encouragéiert fir praktesch Fuerschung a verschiddenen Ëmweltberäicher ze engagéieren, dorënner Wëssenschaft, Ëmwelttechnik, Ëmweltrecht a Politik. Dem Jordan Eleniak seng Aarbecht ass e bemierkenswäert Beispill vu wéi dës Studenten e sënnvollen Impakt an der Ëmweltfuerschung a Conservatioun maachen.

Dëse fréie Warnsystem entwéckelt vum Eleniak huet d'Potenzial fir e wäertvollt Instrument ze sinn fir d'Verbreedung vu schiedleche blo-grénge Algenbléien ze vermeiden. Andeems Dir dës Toxine fréizäiteg entdeckt, kënne passend Moossname getraff ginn fir d'Sécherheet vu Mënschen a Wëld ze garantéieren. Dem Eleniak säin Apparat weist déi mächteg Kombinatioun vun Ingenieurs- an Ëmweltwëssenschaften an dréngend Ëmweltproblemer unzegoen.

Dës Technologie ass e wesentleche Schrëtt no vir am Kampf géint blo-gréng Algenbléien, déi duerch de Klimawandel ëmmer méi Suerge ginn. Mat der Hëllef vun innovative Léisunge wéi dëse fréie Warnungssystem kënne mir den Impakt vun dëse Blummen op eis Ökosystemer a Gemeinschaften besser verstoen a reduzéieren.

Quellen:

- Universitéit vun Alberta