Eerie Audio: NASA weist de Sound vun engem Schwaarze Lach op

D'NASA huet eng Audioopnam verëffentlecht déi de begeeschterten Toun vun engem schwaarze Lach erfaasst. D'Opnahm, ofgeleet vun Daten gesammelt vum Chandra Röntgenobservatoire, bitt en Abléck an déi mysteriéis a faszinéierend Welt vun dësen Himmelsobjekter.

D'Wëssenschaftler si scho laang vu schwaarze Lächer begeeschtert, dat sinn Regiounen am Weltraum mat extrem staarke Gravitatiounskräften, aus deenen näischt, net emol d'Liicht, ka entkommen. Iwwerdeems si fir dat mënschlecht Auge onsichtbar sinn, kënne se verschidde Forme vun elektromagnetescher Stralung ausstralen, dorënner Röntgenstrahlen.

De Klang vum schwaarze Lach, wéi an der Opnam erfaasst, ass eng déif, niddereg Toun. Et gouf beschriwwen als e grujheleg an onheemleche Sound, deen un de Soundtrack aus engem Science Fiction Film erënnert. Déi niddreg Frequenz vum Toun ass wéinst der Tatsaach, datt schwaarz Lächer extrem massiv a kompakt Objete sinn, déi Schwéngungen an der Ëmgéigend Raumzäit verursaachen.

Dës Entdeckung ass bedeitend well et de Wëssenschaftler en neie Wee gëtt fir d'Behuele vu schwaarze Lächer ze studéieren an ze verstoen. Andeems se d'Kläng lauschteren, déi se ofginn, kënnen d'Astronomen Abléck an hir Struktur, Dynamik an Interaktioune mat hirem Ëmfeld kréien. Et erlaabt hinnen schwaarz Lächer ze "héieren" an hir Eegeschafte studéieren op eng Manéier déi soss onméiglech ass.

D'Opnahm gouf vum Chandra Röntgenobservatoire méiglech gemaach, dee speziell entwéckelt ass fir Röntgenstrahlen aus dem Weltraum z'entdecken an ze studéieren. Et ass ee vun de groussen Observatoiren vun der NASA, nieft dem Hubble Weltraumteleskop an dem Spitzer Weltraumteleskop. Duerch d'Analyse vun den Röntgen-Emissioune vu schwaarze Lächer kënnen Astronomen wäertvoll Informatioun iwwer déi physikalesch Prozesser entdecken, déi no bei dësen enigmateschen Objeten optrieden.

Als Ofschloss gëtt d'NASA Verëffentlechung vun der Audioopnam vun engem schwaarze Lach en eenzegaartegen a faszinéierende Abléck an déi verstoppt Welt vun dëse kosmesche Risen. Et mécht nei Méiglechkeeten op fir d'Natur vu schwaarze Lächer ze studéieren an ze verstoen an dréit zu eisem ëmmer erweiderten Wësse vum Universum bäi.

Definitiounen:

– Black Hole: Eng Regioun am Weltraum mat extrem staarken Gravitatiounskräften, vun deenen näischt entkommen kann, och net Liicht.

– Chandra Röntgenobservatoire: E Weltraumteleskop speziell entwéckelt fir Röntgenstrahlen aus dem Weltall z'entdecken an ze studéieren.

– Röntgenstrahlen: Eng Form vun elektromagnetescher Stralung mat méi héijer Energie a méi kuerzer Wellelängt wéi sichtbar Liicht.

Quell: CNN (Quellartikel gëtt keng URL)