Fuerscher hunn e betreffend Niveau vun Antibiotikresistenz a Bakterien vu Krichsverwonnte Patienten an der Ukraine entdeckt. D'Studie, déi vun der Lund University a Schweden an Zesummenaarbecht mat ukrainesche Mikrobiologen gemaach gouf, huet onendlech Resistenzniveauen fonnt, besonnesch an de Klebsiella pneumoniae Bakterien. Dëst huet d'Noutwendegkeet fir international Ënnerstëtzung opgeworf fir dës grave Suerg unzegoen.

D'Studie, publizéiert an The Lancet Infectious Diseases, analyséiert bakteriell Resistenz bei Patienten, déi am Krich blesséiert goufen an an de Spideeler behandelt goufen. D'Resultater weisen datt vill Patienten Bakterien mat bemierkenswäert héije Resistenzniveauen haten. De Professer Kristian Riesbeck, e klineschen Bakteriologie-Expert vun der Lund University, huet seng Iwwerraschung ausgedréckt iwwer Bakterien mat sou héijen Niveaue vu Resistenz ze begéinen. Hien ënnersträicht d'Urgence vun der Situatioun an d'Noutwendegkeet vun Hëllef an der Ukraine.

De Krich huet net nëmmen immens mënschlecht Leed verursaacht, mee och zu enger Schluecht géint resistente Bakterien gefouert. Déi iwwerwältegt Sektiounen an zerstéiert Infrastruktur an de Spideeler hunn dozou bäigedroen datt Patienten Infektiounen wärend hirer Behandlung kréien. Echantillon goufen aus 141 Krich Affer gesammelt, dorënner Erwuessener mat Verletzungen a Puppelcher mat Longenentzündung. D'Resultater weisen datt verschidde Gram-negativ Bakterien Resistenz géint allgemeng benotzt Antibiotike weisen, och déi déi nach net um Maart verfügbar sinn. Zousätzlech hu bal 10% vun de Proben Bakterien resistent géint Colistin enthalen, souguer als de "läschten Auswee" Antibiotikum.

De Kristian Riesbeck huet Bedenken iwwer d'Resistenz ausgedréckt, déi vu Klebsiella pneumoniae Bakterien ugewise gëtt, déi Krankheet och bei Leit mat engem gesonden Immunsystem verursaache kënnen. Hien huet drop higewisen datt d'Ausmooss vun der Resistenz observéiert an dëser Etude alles iwwerschreift wat virdru gesi gouf, mat 6% vun de Proben déi Bakterien enthalen, déi resistent géint all getest Antibiotike sinn. De Riesbeck huet d'Wichtegkeet betount d'Ukraine ze hëllefen fir dës lafend Situatioun unzegoen fir déi weider Verbreedung vu resistente Bakterien ze verhënneren an déi ganz europäesch Regioun ze schützen.

Referenz:

- "Highly multidrug-resistant Gram-negative bacterial infections in war victims in Ukraine, 2022" - Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Be Fomina, Erik, Vira Matbyuk, Erik an Kristian Riesbeck - The Lancet Infectious Diseases.