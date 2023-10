Bereet Iech fir d'Orionids Meteor Show

Amateur Astronomen zu Ontario waarden op den Héichpunkt vun der Orioniden Meteorschauer dëse Weekend. Mat bis zu 20 Meteoren an der Stonn, dorënner helle Feierbäll, gëtt et e spektakulären Event. D'Meteorschauer gëtt vu Stëbskäre vum Koméit Halley produzéiert an ass all Joer am Oktober an November ze gesinn. Wéi och ëmmer, dëst Joer soll et an den Iwwernuechtungsstonnen vum 21. Oktober bis den 22. Oktober säin Héichpunkt erreechen.

Fir en Abléck vun der Meteorschauer ze kréien, ass et recommandéiert e Samschdeg géint 10 Auer ze kucken, wann d'Stärebild Orion den ëstlechen Horizont läscht. De Mound kann d'Visibilitéit behënneren, awer wann Dir bereet sidd bis spéit op ze bleiwen, waart bis de Mound e Sonndeg de Moie géint 30:1 Auer ënnergeet, bitt bessere Siichtbedéngungen.

Och wann d'Orioniden Meteorschauer als duerchschnëttlech ugesi gëtt, versprécht se nach ëmmer faszinéierend Visuals. De Gary Boyle, och bekannt als Backyard Astronomer, seet vir, datt et e puer hell Feierbäll kënne ginn, déi zimlech spektakulär kënne sinn, och mam Mound um Himmel.

Fir déi, déi interesséiert sinn Biller vun der Meteorschauer opzehuelen, ass et essentiell eng donkel Plaz ewech vu Stadliichter ze fannen. Wann Dir eng DSLR Kamera op engem Stativ mat engem Kabel Release opstellt an eng 20 bis 30 Sekonnen Beliichtung benotzt, erhéicht d'Chancen eppes an Ärem Gesiichtsfeld ze fangen.

Nieft der Meteorschauer wäerten d'Stärekucker och d'Méiglechkeet hunn d'Planéiten Saturn, Jupiter a Venus ze gesinn, souwéi d'Wantermëllechstrooss. Mat der iPhone Stargazing App Sky Guide kann hëllefen ze bestätegen wat Dir gesitt.

Wann Dir méi kale Wieder genéisst, ass d'Geminiden Meteorschauer en anert Evenement fir op ze kucken. Ausstrahlend vum Stärebild Gemini, wäert et den Owend vum 14. Dezember bis de 15. Dezember en Héichpunkt hunn. D'Geminiden Meteorschauer gëtt erwaart nach besser ze sinn wéi d'Orioniden, mat méi luesen Meteoren, déi eng méi grouss Chance hunn, helle Feierbäll ze produzéieren.

Fir méi Ressourcen an Informatioun iwwer Astronomie, besicht dem Gary Boyle senger Websäit, wondersofastronomy.com. Boyle, Awunner vu South Mountain, Ontario, leeft de Moment eng Crowdfunding Kampagne fir en neien Observatoire.

