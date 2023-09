Déi eenzegaarteg Roll vu vertebrale Stammzellen an Tumor Metastasen an der Wirbelsäule

By

Fuerscher vun der Weill Cornell Medicine hunn entdeckt datt vertebrale Schanken, déi d'Wirbelsäule ausmaachen, aus enger ënnerschiddlecher Aart Stammzelle ofgeleet ginn, déi Tumormetastasen fördert. Duerch d'Benotzung vu Knochenähnlechen "Organoiden" erstallt aus vertebrale Stammzellen, hunn d'Fuerscher e Protein genannt MFGE8 identifizéiert, deen eng bedeitend Roll spillt an der Tendenz vun Tumoren op d'Wirbelsäule ze verbreeden anstatt aner Schanken. Dës Entdeckung werft Liicht op Spinalerkrankungen an hëlleft z'erklären firwat zolidd Tumoren dacks op d'Wirbelsäit metastaséieren.

Skelett Stammzellen, déi Knach a Knorpel entstoen, goufen aus Mais isoléiert op Basis vun Uewerflächeproteinmarker. Genaktivitéitsanalyse huet verroden datt Skelett Stammzellen aus verschiddene Schanken ënnerschiddlech Mustere vum Genausdrock weisen. D'Fuerscher hunn dann e spezifesche Set vu Markéierer fir vertebrale Stammzellen identifizéiert an hir Roll an der Spinalknochenbildung duerch weider Experimenter bestätegt.

Fréier Theorien hu virgeschloen datt d'Präferenz vun Tumoren fir d'Wirbelsäule ze metastaséieren, bekannt als "Spinal Tropismus", mat Bluttflussmuster verbonne war. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher hunn Beweiser fonnt datt vertebrale Stammzellen fir dëst Phänomen verantwortlech kënne sinn. Initial Aussaat vu metastateschen Tumorzellen ass haaptsächlech a Gebidder geschitt, wou vertebrale Stammzellen an hir Nokommezellen lokaliséiert sinn.

D'Team huet observéiert datt d'Entfernung vu vertebrale Stammzellen den Ënnerscheed an de Metastasenraten tëscht der Wirbelsäule a laange Schanken eliminéiert huet. Si hunn weider entdeckt datt MFGE8, e Protein dat a méi héije Betrag vu vertebrale Stammzellen secretéiert gëtt am Verglach mat laange Knochen Stammzellen, e wichtege Bäitrag zum Spinaltropismus ass. Fir dës Erkenntnisser bei Mënschen ze validéieren, hunn d'Fuerscher mat Enquêteuren am Spidol fir Special Chirurgie geschafft fir d'mënschlech Géigeparteien vu Mausvertebrale Stammzellen z'identifizéieren.

D'Fuerscher konzentréieren sech elo op Weeër ze fannen fir MFGE8 ze blockéieren fir de Risiko vu Spinal Metastasen bei Kriibspatienten ze reduzéieren. Zousätzlech zielt hir Studie vun den eenzegaartegen Eegeschafte vu vertebrale Stammzellen Abléck an Spinalerkrankungen ze bidden.

Quell: Natur, Weill Cornell Medezin, Spidol fir speziell Chirurgie