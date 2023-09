D'NASA VERITAS (Venus Emissivitéit, Radiowëssenschaft, InSAR, Topographie a Spektroskopie) Missioun ass agestallt fir bannent engem Joerzéngt ze starten fir d'Uewerfläch vun der Venus vun der Ëmlafbunn ze iwwerpréiwen. D'Wëssenschaftler gleewen datt d'Studie vun der Venus Uewerfläch wäertvoll Abléck an d'Bewunnbarkeet an d'Evolutioun vu Fielsplanéite liwwere kann. Fir dës Missioun virzebereeden, huet d'international VERITAS Wëssenschaftsteam viru kuerzem eng zwou Woche Kampagne an Island gemaach, déi vulkanesch Landschaften als Venus Analog benotzt.

Island gouf als Stand-in fir Venus gewielt wéinst senge geologeschen Ähnlechkeeten. Béid Island a Venus hunn vulkanesch Aktivitéit, an d'Studie vum vulkaneschen Terrain an Island kann dem VERITAS Team hëllefen ze verstoen wat de Radar vum Raumschëff op Venus observéiert. Wärend der Campagne huet d'Team vulkanesch Oflagerungen, Lavafelder an aktiv vulkanesch Regiounen an Island studéiert, déi dem Venus seng Uewerfläch gleewen. Si hunn Fielsproben gesammelt a Miessunge gemaach fir d'Uewerflächenrauheet an aner Eegeschafte vun de Fielsen ze studéieren.

Fir Loftradarbilder vun de studéierte Plazen ze kréien, goufen Flich gefouert vum German Aerospace Center (DLR) iwwer d'islännesch Landschaften duerchgefouert. D'Radardaten, déi aus der Loft gesammelt ginn, gi mat de Buedemmiessunge vum VERITAS Wëssenschaftsteam verglach. Dëse Verglach wäert d'Wëssenschaftler hëllefen d'Radarobservatiounen besser ze verstoen, déi vum Raumschëff an der Ëmlafbunn ëm d'Venus gemaach ginn.

D'VERITAS Missioun wäert e syntheteschen Aperturradar an e no-Infrarout Spektrometer benotzen fir 3D global Kaarten vun der Venus ze kreéieren an tëscht verschiddene Fielsarten op senger Uewerfläch z'ënnerscheeden. Andeems Dir d'Venus Uewerfläch vun der Ëmlafbunn studéiert, hoffen d'Wëssenschaftler Hiweiser iwwer den Interieur vum Planéit z'entdecken an Abléck an d'Evolutioun vu Fielsplanéite wéi d'Äerd ze kréien.

Quellen:

– NASA/JPL-Caltech. (nd). NASA's Next Venus Mission to Map Surface, Bestëmmen Firwat Et ass sou anescht wéi d'Äerd: NASA's JPL. [NASA Jet Propulsion Laboratory]. URL: N/A

- DLR. (nd). Island-Kampagne vun VERITAS zur Vorbereitung der VENUS-Missioun. [DLR Portal]. URL: N/A