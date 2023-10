Ass Venus Stuerm?

Eng rezent Etude mat Daten vun enger NASA Sonde huet e bësse Liicht op déi laangjäreg Debatt iwwer de Blëtz op der Venus geluecht. Zënter den 1970er hunn d'Astronome gespaant ob dëse stiermesche Planéit dacks Blëtz erlieft. Elo, mat Hëllef vun Daten gesammelt vun der Parker Solar Probe wärend senger Flucht vu Venus, hunn d'Fuerscher entdeckt datt d'Whistlerwellen, déi um Planéit festgestallt goufen, sech an déi entgéintgesate Richtung beweegen wéi virdru geduecht.

Am Joer 1978 huet d'Pioneer Venus Raumschëff "Whistler Wellen" observéiert, déi aus der Venus Atmosphär erauskommen, déi e gemeinsamt Phänomen sinn, deen duerch Blëtz op der Äerd verursaacht gëtt. Dëst huet zu Spekulatiounen gefouert datt d'Wellen op der Venus e Resultat vu Blitzschlag kéinte sinn, wat suggeréiert datt d'Venus däitlech méi Blëtz erliewt wéi d'Äerd. Wéi och ëmmer, d'Donnéeën, déi vun der Parker Solar Probe gesammelt goufen, hunn opgedeckt datt d'Wellen tatsächlech no ënnen op de Planéit beweegen anstatt an de Weltraum. Dës onerwaart Entdeckung huet Froen iwwer d'Natur vun dëse Wellen an hir Verbindung mam Blëtz opgeworf.

Och wann dës Entdeckung d'Méiglechkeet vu Blëtz op der Venus net komplett ausschléisst, fuerdert se d'Iwwerzeegung eraus datt d'Venus siwe Mol d'Quantitéit u Blëtz ënnerworf ass, déi d'Äerd erlieft. Méi Donnéeën ginn während der Parker Solar Probe zukünfteg Flybys vu Venus gesammelt fir dës Whistlerwellen weider ze studéieren an hir richteg Ursaach ze bestëmmen. De leschte Pass vun der Sond am November 2024 wäert d'Fuerscher méi no kucken op d'Venus an e bessert Verständnis vu sengen atmosphäresche Phänomener.

D'Venus, dacks als Äerdzwilling bezeechent wéinst senger ähnlecher Gréisst, ass bekannt fir seng extrem Temperaturen an ongastfrëndlecht Ëmfeld. D'Uewerfläch vum Planéit ass mat décke giele Wolleke vu Schwefelsäure bedeckt, wat et fir Mënschen onméiglech mécht ze besichen. Wéi och ëmmer, lafend Fuerschung a Missiounen wéi d'Parker Solar Probe weider Informatioun iwwer dëse mysteriéise Planéit opzeweisen.

