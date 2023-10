Entdeckt de Chaotic Debris Disk vum RZ Piscium

Mat Hëllef vun de Spitzer- a WISE-Raumteleskope vun der NASA huet en Team vun Astronomen sech an déi komplizéiert Detailer vum bekannte Variabelstär RZ Piscium a senger Ëmgéigend Debrisscheif verdéift. Verëffentlecht um Pre-Print Server arXiv, d'Etude enthüllt eng kompakt an héich gestéiert Scheif, déi nei Abléck an d'Evolutioun vum Stär gëtt.

RZ Piscium, deen am Stärebild Pisces ongeféier 600 Liichtjoer ewech läit, gehéiert zu der UX Orionis verännerlecher Stäreklass. Astronomen schätzen hiren Alter tëscht 30 an 50 Millioune Joer al. An de leschte fënnef Joerzéngte huet RZ Piscium onregelméisseg optesch Dips gewisen, wat d'Präsenz vun enger wesentlecher Quantitéit u Gas a Stëbs beweist, déi et ëmkreest.

Virdrun Observatioune hunn d'Existenz vun enger circumstellar Stëbs Scheif ronderëm RZ Piscium opgedeckt, zesumme mat engem roude Zwerg Begleeder. D'Team gefouert vum Kate Su vum Steward Observatoire zu Tucson, Arizona huet probéiert d'Natur an d'Eegeschafte vun dëser Scheif ze analyséieren. Duerch d'Untersuchung vu Multi-Joer Iwwerwaachungsdaten vu Spitzer a WISE, hu se sech op déi kuerzfristeg a laangfristeg Infraroutverännerlechkeet vun der Scheif konzentréiert.

D'Resultater weisen datt dem RZ Piscium seng Scheif no bei Rand-on an héich gestéiert ass. Säin banneschten Radius gëtt op 0.1 AU geschat, während de baussenzege Radius op 12 AU erstreckt. D'Scheif huet eng Stëbsmass tëscht 0.0064 an 0.04 Äerdmassen, mat enger negligibeler Quantitéit u Kuelemonoxid. Als Resultat suggeréiert et datt dem RZ Piscium seng Scheif gasarm ass an aus der gasräicher protoplanetarescher Stuf iwwergaang ass.

Eng bemierkenswäert Entdeckung ass déi wëchentlech Variatioun vun der Schutt Emissioun bannent der Scheif, mat der längster stabiler Period déi bis zu zwou Wochen dauert. Dëst hindeit datt RZ Piscium intensiv Kollisiounsaktivitéit begéint huet, potenziell gläichwäerteg mat der Zerstéierung vun engem 90 Kilometer breet Asteroid all Joer. D'Fuerscher proposéieren datt dëst chaotescht Verhalen eng Konsequenz vu planetarescher Migratioun oder Planéit-Planéit-Streuung ka sinn, méiglecherweis duerch kierzlech geformte Riseplanéiten ausgeléist oder den Afloss vum RZ Piscium sengem niddereg-Mass Begleeder.

Dës faszinéierend Etude weist d'Komplexitéit vun engem verännerleche Stär seng Debris Scheif a liwwert wäertvoll Abléck an déi dynamesch Prozesser, déi dës Systemer formen. Weider Ermëttlungen wäerten ouni Zweifel eist Verständnis vun der Evolutiounsrees vum RZ Piscium verfeineren a Liicht op d'Mechanismen werfen, déi d'Bildung an d'Evolutioun vun aneren circumstellare Scheiwen am ganzen Universum féieren.

