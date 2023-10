In-space Fabrikatioun Startup Varda Space Industries huet ugekënnegt datt et seng nächst Raumschëff an Australien wäert landen wéi se weider mat US Reguléierer schafft fir d'Zoustëmmung fir seng éischt Missiounsreentry zu Utah ze kréien. D'Firma huet viru kuerzem Oflehnung konfrontéiert wann se hir Raumschëff an der Utah Wüst ugewannt hunn wéinst Koordinatiounsprobleemer ënner dem neie Reentry Kader genannt Part 450. Varda CEO Delian Asparouhov huet geklärt datt d'Oflehnung net wéinst Sécherheetsbedenken war, mee éischter Erausfuerderunge bei der Koordinatioun mat ville Parteien .

Trotz senge Pläng fir an Australien ze landen, brauch Varda nach ëmmer eng FAA Reentry Lizenz och wann d'Raumschëff net erëm op amerikanesche Buedem erakënnt. Asparouhov huet erkläert datt d'Wiel vun der Gamme baséiert op verschidden Disponibilitéit, Ressourcen a Fäegkeeten. D'Firma plangt e Minimum vun 3-4 Gamme online ze hunn an zielt eng Reentry Kadens vun eemol pro Mount bis 2026 z'erreechen.

Reguléierungsbelaaschtung war e grousse Suergen an der Weltraumindustrie, wéi beliicht duerch Zeegnes vun dräi grousse Raumfaartfirmen virum Kongress. Dës Firmen hunn eestëmmeg méi Ressourcen fir d'FAA gefrot fir d'Erhéijung vun der Lizenzaarbecht ze handhaben an d'Wichtegkeet vun der Reguléierung ze streamlinéieren fir d'amerikanesch Kompetitivitéit op der globaler Bühn z'erhalen.

Asparouhov betount d'Noutwendegkeet fir Personal a Reaktiounsfäegkeet am FAA Office of Commercial Space Transportation, an unerkannt den exponentielle Wuesstum vun der Weltraumaktivitéit an de leschten néng Joer. Hien huet betount, datt d'Rationaliséierung net d'Sécherheet oder d'Regulatioun kompromittéiere sollt, mä datt et genuch Personal gëtt fir déi néideg technesch Analyse a Koordinatioun ze maachen.

