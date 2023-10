In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries fir d'nächst Raumschëff an Australien ze landen

In-space Fabrikatioun Startup Varda Space Industries huet ugekënnegt datt seng nächst Raumschëff an Australien wäert landen. Dëst kënnt wéi d'Firma weider mat US Reguléierer schafft fir d'Zustimmung fir hir éischt Missiounsreentry zu Utah ze kréien. D'US Air Force an d'Federal Aviation Administration hunn viru kuerzem dem Varda seng Demande refuséiert fir seng Raumschëff an der Utah Wüst ze landen wéinst Koordinatiounsprobleemer ënner dem Reentry Kader genannt Part 450.

Dem Varda säi Matgrënner, Delian Asparouhov, huet erkläert datt d'Entscheedung näischt mat der Sécherheet, Design oder Analysen vum Gefier ze dinn huet, mee éischter mat der Koordinatioun tëscht den dräi involvéierten Parteien. Wéi och ëmmer, d'Firma bleift zouversiichtlech datt se all de reglementaresche Viraussetzungen entsprécht a schafft fir eng nei Rei vun Zildatume fir d'Reentry ze koordinéieren.

Wéi Varda seng Zesummenaarbecht mat amerikanesche Reguléierer weiderféiert, huet et en Accord mat der australescher Firma Southern Launch geformt fir seng nächst Kapsel op der Koonibba Test Range ze landen an 2024. Asparouhov huet geklärt datt d'Bewegung an Australien net wéinst Reguléierungskonformitéitsprobleemer an de Vereenten ass. Staaten awer éischter d'Disponibilitéit a Ressourcen ugebuede vu verschiddene Beräicher.

An Zukunft plangt Varda op d'mannst dräi bis véier Reihen online ze hunn an zielt fir eng Reentry Kadens vun eemol pro Mount bis 2026 z'erreechen. Engagement fir Partner mat multiple Beräicher fir méi Flexibilitéit.

D'Raumfaartindustrie steet am Moment virun reglementaresche Erausfuerderunge, mat dräi grousse Weltraumfirmen, déi virum Kongress bestätegen fir zousätzlech Ressourcen fir d'FAA ze froen. Dës Firme betount och d'Noutwennegkeet vun enger streamlined Reguléierung fir d'amerikanesch Kompetitivitéit ze verbesseren.

Asparouhov widderhëlt dës Gefiller an huet den exponentielle Wuesstum vun der Weltraumstartaktivitéit an de leschten néng Joer beliicht. Hien huet virgeschloen datt de Fokus op d'Erhéijung vum Personal an d'Reaktiounsfäegkeet am FAA Office of Commercial Space Transportation sollt fokusséieren fir déi eropgaang Aarbechtsbelaaschtung ze handhaben, anstatt grouss politesch Ännerungen ëmzesetzen.

