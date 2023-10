Varda Space Industries Séchert Landung Site an Australien fir zukünfteg Weltraummissiounen

Varda Space Industries, e Kalifornien-baséierte Startup fokusséiert op pharmazeutesch Fuerschung an Fabrikatioun am Weltraum, huet en Accord mat Southern Launch erreecht, e private Range Bedreiwer an Australien, fir zukünfteg Raumschëff Landungen. Dëst kënnt nodeems d'US Regierung refuséiert huet d'Zustimmung fir d'Reentry vun der Varda senger éischter experimenteller Missioun ze ginn, déi Medikamenter an der Ëmlafbunn hiergestallt huet. D'Federal Aviation Administration (FAA) an d'US Air Force hunn dem Varda säi Raumschëff net geläscht fir op eng militäresch Testberäich zu Utah ze landen wéinst Sécherheetsbedenken.

Varda plangt reegelméisseg Missiounen a Low-Earth Orbit ze maachen fir pharmazeutesch Fuerschungsexperimenter ze erliichteren an Drogen a Mikrogravitatioun ze fabrizéieren. D'Firma huet Venture Capital Finanzéierung geséchert a lancéiert eng initial Partie vu véier Testmissiounen fir déi néideg Technologien z'entwéckelen. Wärend dëse Missiounen huet Varda erfollegräich Kristalle vu Ritonavir, en HIV Medikament, a senger Raumschëff gewuess.

Fir zukünfteg Missiounen ze erliichteren, huet Varda d'Sich no verschidde Landungsplazen prioritär gesat. Den Accord mat Southern Launch erlaabt dem Varda seng zweet Missioun, geplangt fir Mëtt 2024, erëm an der Remote Koonibba Test Range an Australien z'erreechen an ze landen. D'Varda betount awer, datt et nach ëmmer geplangt ass, regelméisseg an d'USA zréckzekommen.

Delian Asparouhov, Varda President a Matgrënner, betount d'Wichtegkeet vun Optiounen fir Reentry ze hunn, ähnlech wéi Startfirmen verschidde Startpads a Spaceports benotzen. De Koonibba Test Range, a Südaustralien, bitt eng speziell Gamme fir kommerziell Raumreentry. Southern Launch, deen d'Testbereich bedreift, huet an de leschte Joeren e puer suborbital Rakéitestarten gehost.

Fir zukünfteg Weltraummissiounen a Reentry Operatiounen an Australien ze maachen, muss Varda eng kommerziell Reentry Lizenz vun der FAA sécheren. Asparouhov erwaart datt d'Zustimmung vun der FAA an australesche Reguléierer fir d'Reentry an d'Koonibba Test Range méi einfach ass am Verglach mat der viregter Applikatioun fir d'Utah militäresch Testberäich.

