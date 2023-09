E Stärebesetzung huet vläicht d'Drohung vun engem Asteroid populariséiert, deen all Liewen op der Äerd am Film "Don't Look Up" ofgeschaaft huet, awer a Wierklechkeet gëtt et en Asteroid mat liewensgeféierleche Potenzial, deen de Moment op eise Planéit dréit. De Bennu Asteroid, deen am Joer 2009 entdeckt gouf, huet d'Potenzial fir d'Äerd eeschte Schued ze verursaachen, wann e Kontakt géif maachen.

Wärend d'Awunner keng Suergen iwwer den Impakt vum Asteroid an hirer Liewensdauer brauchen, kënnen zukünfteg Generatiounen sech besuergt hunn. Den nächste potenziellen Impaktdatum fir den Bennu-Asteroid ass de 24. September 2182. D'Chancen, datt en tatsächlech mat der Äerd kollidéiert, sinn awer relativ kleng. Awer dat huet d'NASA net gestoppt fir eng Missioun op Bennu am Joer 2020 ze starten fir Proben ze sammelen. D'Raumschëff OSIRIS-REx kënnt e Sonndeg, 24. September mat interplanetareschen Erkenntnisser op d'Äerd zréck.

Bennu ass e besonnesch spannend Zil fir Wëssenschaftler well et zënter der Bildung vum Sonnesystem virun 4.6 Milliarde Joer gréisstendeels onverännert bliwwen ass. Et verpasst typesch d'Äerd, awer seng Ëmlafbunn iwwerlappt eis all sechs Joer.

Wéi och ëmmer, trotz sengem Potenzial fir zerstéierend Effekter, entsprécht de Bennu Asteroid net de Critère vun engem "Planéit Killer". No der NASA gëtt all Raumfiels méi grouss wéi 1 km bis 2 km grouss als global Effekter ugesinn. Bennu fällt kuerz un dëser Gréisst Ufuerderung. Hie gëtt wéinst senger Längt vun iwwer 130 Meter a senger Noperschaft zu der Äerdëmlafbunn als "Potenzial Geforen Asteroid" klasséiert.

Den Impakt vum Bennu op der Äerd hänkt vu verschiddene Faktoren of, dorënner déi 157 méiglech Äerdschlagpunkten an hir jeeweileg Wahrscheinlechkeeten. Während déi héchst Wahrscheinlechkeet fir Impakt de 24. September 2182 ass, besteet eng Chance vun 99.963% datt den Asteroid d'Äerd verpasst.

Wann de Bennu en Impakt géing maachen, kéint et der Ëmgéigend grousse Schued verursaachen. D'Energie déi entlooss gëtt wier méi wéi 20 Mol déi vum Zar Bomba, déi mächtegst Atomwaff déi jeemools getest gouf.

Fir de Moment stellt de Wee vum Bennu keng direkt Bedrohung fir d'Äerd duer, an Individuen, déi interesséiert sinn et ze observéieren, erfuerderen adäquat Ausrüstung wéi en anstännegen Teleskop. Fir iwwer d'Wiederkonditiounen an der Vancouver Regioun informéiert ze bleiwen, ass eng zouverlässeg Prognoseplattform mat detailléierte Quartierspezifesch Prognosen verfügbar.

Et ass wichteg ze notéieren datt déi lafend Missioun vun der NASA op Bennu weider Abléck an dëse potenziell geféierlechen Asteroid an Zukunft gëtt.

Definitiounen:

– Bennu Asteroid: En Asteroid deen am Joer 2009 entdeckt gouf, deen eng potenziell Gefor fir d'Äerd duerstellt.

– HR MacMillan Space Center: E Weltraumzentrum zu Vancouver, Kanada.

– OSIRIS-REx Raumschëff: E Raumschëff vun der NASA gestart fir Proben vum Bennu Asteroid ze sammelen.

- Potenziell geféierlech Asteroid: En Asteroid dee grouss genuch ass an an der Noperschaft zu der Äerd ass fir eng potenziell Bedrohung ze stellen.

- Zar Bomba: Déi mächtegst Atomwaff jee getest.

Quellen:

- Kanadesch Weltraumagence: Informatiounen iwwer Bennu Asteroid.

- VIA's Wiederprevisiounsplattform, Weatherhood: Bitt detailléiert Wiederprevisiounen fir d'Vancouver Regioun.

- NASA Missioun Säit: Updates iwwer d'Resultater vun der OSIRIS-REx Missioun op Bennu.

Notiz: Dësen Artikel ass eng kreativ Interpretatioun vum Quellartikel a reflektéiert vläicht net all Detailer oder Fakten korrekt.