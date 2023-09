Neie Mechanismus entdeckt am Genomesche Imprinting Prozess

By

Wëssenschaftler vum Van Andel Institut hunn e wesentlechen Duerchbroch gemaach fir de Mechanismus hannert genomesche Impressioun ze verstoen. Beim genomesche Impressioun gi verschidde Genen vun engem Elterendeel ausgeschalt, während d'Kopie vum aneren Elterendeel aktiv bleiwen. Dëse Prozess ass wesentlech fir déi richteg Entwécklung a Gesondheet, an Abnormalitéite bei der Impressioun si mat verschiddene Krankheeten verbonne ginn, dorënner Silver-Russell Syndrom, Kriibs, an Diabetis.

D'Studie, publizéiert an der Zäitschrëft Science Advances, konzentréiert sech op d'Impressiounskontrollregioun vun der DNA déi den Igf2 Gen reguléiert. D'Fuerscher hunn entdeckt datt e spezifesche RNA-baséierte Prozess d'Methylatioun vun dëser Regioun an paternal ierflecher DNA regéiert. Methylatioun bezitt sech op d'Additioun vu Methylgruppen zu Genen, wat hëlleft ze bestëmmen wéi eng Elteren Kopie vun engem Gen am Nofolger ausgedréckt gëtt.

D'Resultater werfen neit Liicht op d'Faktoren involvéiert fir Impressioun opzebauen an erkläre firwat et tëscht Pappen a Mammen ënnerscheet. Dëse RNA Mechanismus spillt eng entscheedend Roll an der epigenetescher Annotatioun vun DNA, wou chemesch Tags genannt Methylgruppen zu bestëmmte Genen bäigefüügt ginn fir hir Aktivitéit ze reguléieren ouni d'DNA Sequenz selwer z'änneren.

D'Fuerschung vum Team suggeréiert datt dësen RNA-baséierte Prozess allgemeng fir paternal Impressioun applicabel ka sinn, net nëmme spezifesch fir den Igf2 Gen. Weider Studien wäerte gebraucht ginn fir dës méi breet Applikatioun ze bestätegen.

D'Mechanismen hannert genomesch Impressioun ze verstoen ass entscheedend fir eist Wëssen iwwer genetesch Krankheeten ze verbesseren an potenziell Therapien z'entwéckelen. Dës Etude liwwert wäertvoll Abléck an déi komplizéiert Prozesser déi d'Impressioun regéieren an mécht nei Weeër op fir Fuerschung a verbonne Stéierungen.

Quellen:

- vanandel.org

- Science Advances Journal