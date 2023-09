De Jed J. Hancock huet d'Zweifel vun engem Universitéitsberoder verteidegt, dee gegleeft huet datt elektresch Ingenieuren gebuer sinn, net gemaach ginn. Inspiréiert vun dëser Erausfuerderung, gouf den Hancock den haardsten Aarbechter wärend senge Bachelorstudien. Seng Engagement huet d'Opmierksamkeet vum Ingenieursprofesser Doran Baker gefaangen, deen him gehollef huet eng NASA Gemeinschaft fir säi Masterstudium ze sécheren. Haut déngt Hancock als President vum Space Dynamics Laboratory (SDL), en Ingenieurs- a Fuerschungslabo op der Utah State University.

SDL, an Zesummenaarbecht mat der University of Arizona, huet d'Detektorversammlungen an elektresch Komponente fir d'NASA OSIRIS-REx Raumschëff entwéckelt. Dës Raumschëff, equipéiert mat dräi Kameraen kollektiv bekannt als OCAMS, huet op eng Missioun ugefaang fir den Asteroid Bennu ze entdecken. D'Kameraen, nämlech PolyCam, MapCam, a SamCam, hunn spezifesch Zwecker gedéngt wéi d'Fokussioun op der Bennu Uewerfläch an d'Faarf ze kartéieren. Den Hancock a säin Team bei SDL hunn extensiv Tester gemaach fir d'Effizienz vun de Kameraen am Weltraum ze garantéieren.

D'OSIRIS-REx Missioun ass no hirem Enn wéi et plangt Proben vu Bennu op d'Äerd méi spéit dëse Mount zréckzeginn. D'Raumschëff wäert eng Sample Return Capsule iwwer d'Kalifornien Küst erausginn, déi de Lockheed Martin erëmfënnt. Dës Kapsel gëtt erwaart wäertvoll Hiweiser iwwer d'Origine vun eisem Universum ze enthalen. Wéi och ëmmer, OSIRIS-REx ass nach net fäerdeg ze exploréieren. Et wäert geschwënn eng nei Missioun starten, OSIRIS-APEX genannt, fir den Asteroid Apophis ze studéieren, deen 2029 eng enk Begeeschterung mat der Äerd wäert hunn.

SDL, offiziell vum Doran Baker am Joer 1982 gegrënnt, huet eng laang Geschicht fir zur Weltraumfuerschung bäizedroen. Als Universitéitsaffiliéiert Fuerschungszentrum fir de Verteidegungsdepartement ass SDL a verschiddene Weltraumprogrammer a Sensorsystemer involvéiert. Et huet och op militäresch Bildmaterial geschafft, Intelligenzsystemer an onbemannte Fligersystemer. Den Engagement vum Laboratoire fir Verspriechen un d'Missiounspartner ze liwweren, dorënner d'NASA an d'Verteidegungsdepartement, ënnersträicht säin Engagement fir wëssenschaftlech Entdeckungen an national Sécherheet.

Wéi de Jed J. Hancock d'SDL an hiren lafende Beméiungen féiert, preparéiert de Laboratoire fir de Start vun engem neien Teleskop am Kennedy Space Center. Dësen Teleskop versprécht eist Verständnis vum Universum ze verbesseren an d'Roll vum SDL an den trauregsten wëssenschaftlechen Duerchbroch weider ze zementéieren.

Definitiounen:

- Space Dynamics Laboratory (SDL): En Ingenieurs- a Fuerschungslabo op der Utah State University.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, eng NASA Raumschëff déi den Asteroid Bennu exploréiert huet.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, besteet aus dräi Kameraen: PolyCam, MapCam a SamCam.

Quellen:

