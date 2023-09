Benotzt e Gyroskop fir Variatiounen an der Äerdrotatioun ze moossen

E Team vu Wëssenschaftler huet en neie Wee entwéckelt fir Variatiounen an der Äerdrotatioun mat engem Gyroskop ze moossen. D'Fuerscher, déi um däitsche geodeteschen Observatoire Wettzell baséiert, hunn eng 16 Meter laang Laserhöhle erstallt, bekannt als "G", déi als Ring-Typ Gyroskop funktionnéiert. Bannen interagéieren duebel Laserstrahlen, déi an entgéintgesate Richtungen reesen, fir en Interferenzmuster ze kreéieren. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt wann d'Äerd rotéiert, Schwankungen a senger Geschwindegkeet am Interferenzmuster reflektéiert ginn. Duerch d'Analyse vum Interferenzmuster konnten d'Fuerscher d'Distanz ausreeche vun engem bestëmmte Punkt op der Äerd iwwer eng spezifesch Zäitperiod berechnen.

An hirer Studie publizéiert an der Zäitschrëft Nature Photonics, hunn d'Fuerscher d'Performance vum Gyroskop iwwer e véier Méint getest a konnten d'Längt vun engem bestëmmten Dag op nëmmen e puer Millisekonnen moossen. Dëse Präzisiounsniveau ass vill méi grouss wéi fréier Methoden, déi benotzt gi fir d'Äerdrotatioun ze moossen a kéinte benotzt ginn fir méi genee geophysesch Modeller fir global Transport ze bauen.

D'Resultater vum Team goufen vum Caterina Cimminelli a Giuseppe Brunetti an engem News & Views Stéck diskutéiert, deen och an Nature Photonics publizéiert gouf. D'Fuerscher hunn virgeschloen datt dës nei Method fir d'Dageslängt ze moossen, gekoppelt mat senge Variatiounen, zu verbesserte geophysikalesche Modeller féieren kéint, déi breet Applikatiounen a Beräicher wéi Klimawëssenschaft a Navigatioun hunn. D'Fuerscher gleewen datt dës Approche méi präzis Beschreiwunge vun der Längt vun engem Dag kéint ubidden, andeems verschidde Faktoren berücksichtegt ginn, déi d'Äerdrotatioun beaflossen, wéi zum Beispill de Pull vum Mound, Ozeanstroum an atmosphäresch Konditiounen.

Insgesamt hält dës nei Gyroskop-baséiert Approche Verspriechen fir eist Verständnis vun der Äerdrotatioun a sengen Effekter op verschidde geophysesch Phänomener ze förderen.

