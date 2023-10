Nodeems hien iwwer ee Joer am Weltraum verbruecht huet, steet den Astronaut Frank Rubio elo virun der Erausfuerderung fir sech un d'Liewen op der Äerd ëmzepassen. De Rubio ass viru kuerzem vun enger 371 Deeg Missioun u Bord vun der International Space Station zréckkomm, an huet de fréieren amerikanesche Rekord fir déi längsten Dauer am Weltraum iwwerschratt. No sengem Retour huet de Rubio op enger Neiegkeetskonferenz am Johnson Space Center vun der NASA zu Houston geschwat, a beschreift d'Schwieregkeet fir sech un d'Schwéierkraaft vun der Äerd unzepassen. Hien huet gesot datt hien Péng a senge Sohlen an den ënneschte Réck erliewt wéi säi Kierper sech upasst fir säi vollt Gewiicht z'ënnerstëtzen.

Dem Rubio säi verlängerten Openthalt am Weltraum war ursprénglech net geplangt. Wéinst enger Kältemittellek an der Sojus-Raumschëff, déi fir d'Zréckrees virgesi war, huet déi russesch Weltraumagence Roscosmos eng eidel Raumschëff geschéckt fir de Rubio a seng Crewmates zréckzezéien. Als Resultat huet de Rubio missen d'Missioun weiderféieren, déi am Ufank fir eng aner Crew geduecht war. Trotz den onerwaarten Ëmstänn huet de Rubio e positiven Gedanken behalen, unerkannt datt e Joer zesummegeschafft war mental Erausfuerderung awer néideg.

Nieft dem amerikanesche Rekord fir déi längsten Dauer am Weltraum ze briechen, huet de Rubio sech als Zil gesat fir en anere Meilesteen während senger Missioun z'erreechen. Hien huet probéiert eng Tomate am Weltraum ze wuessen, wat e bedeitende Erreeche gewiescht wier. Wéi och ëmmer, hien huet d'Tomato falsch placéiert a konnt se net lokaliséieren, wat zu Spekulatiounen gefouert huet datt hien et onbedéngt verbraucht huet.

Beim Retour op d'Äerd erliewen Astronauten dacks e Phänomen bekannt als "Raumadaptatiounssyndrom". Dës Bedingung implizéiert Schwieregkeete beim Erhalen vun der Gläichgewiicht a Koordinatioun wéinst der Gravitatiounsverschiebung. De Rubio ernimmt datt hien e Drift no riets oder lénks fillt wann hie probéiert riicht ze goen, trotz engem klore Geescht.

Dem Rubio seng Rees beliicht déi kierperlech a psychologesch Erausfuerderunge vun Astronauten während laang Dauer Raummissiounen. Wéi d'Mënsche weider d'Grenze vum Weltraum entdecken, d'Effekter vun der Mikrogravitatioun ze verstoen an d'Readaptatioun un d'Liewen op der Äerd wäerte vital Fuerschungsberäicher bleiwen.

AFP (Agence France-Presse)