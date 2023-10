Nodeem hien 371 Deeg am Weltraum verbruecht huet, steet den Astronaut Frank Rubio elo virun den Erausfuerderunge fir sech un d'Schwéierkraaft vun der Äerd ëmzepassen. No sengem Retour huet de Rubio iwwer d'Unerkennung geschwat, déi hien erlieft huet, besonnesch a senge Féiss an den ënneschte Réck, wéi säi Kierper sech un d'erhéite Gewiicht upasst. De Rubio war Deel vun enger Routine-Missioun vu sechs Méint, awer wéinst engem Kühlmëttel Leck an der Sojus-Raumschëff, hien a seng Crew hu misse méi fréi wéi geplangt op d'Äerd zréckkommen.

De Rubio huet zouginn datt d'Perspektiv fir e Joer am Weltraum ze verbréngen eng Erausfuerderung fir hien ass well hie gär dobaussen ass. Wéi och ëmmer, hien huet déi geeschteg Verréckelung, déi fir d'Missioun erfuerderlech ass, ugeholl a sech op d'Upassung un d'Liewensbedingunge am Weltall konzentréiert. Dëse Mentalitéitswiessel huet him erlaabt de fréieren amerikanesche Rekord fir déi längsten Zäit am Weltraum ze iwwerschreiden, gehal vum Mark Vande Hei.

Wärend senger Zäit op der International Space Station (ISS) huet de Rubio och probéiert eng Tomate ze wuessen. Och wann hien et an enger Täsch mat Velcro geséchert huet, huet hien leider d'Spuer verluer a verdächtegt datt et gedréchent oder fir Dreck verwiesselt gouf. De Rubio huet humoristesch spekuléiert datt verschidde Leit gleewen datt hien déi mysteriéis Tomate giess huet.

Zréck op d'Äerd no enger verlängerter Period am Weltraum kënnt mat senger eegener Erausfuerderung. De Rubio huet erkläert datt am Ufank säi Kierper no riets oder lénks schwéngt wéi hie probéiert riicht ze goen, wat d'Trennung tëscht sengem Geescht a Kierper beliicht. Dës Upassungsperiod ass heefeg fir Astronauten, déi sech un d'Schwéierkraaft adaptéieren nodeems se eng verlängert Dauer am Weltraum verbruecht hunn.

Dem Rubio seng Erfarunge bidden wäertvoll Abléck an déi kierperlech a psychologesch Upassunge fir Astronauten, déi vu laange Raummissiounen zréckkommen. Wéi d'Mënschheet weider d'Grenze vun der Weltraumfuerschung exploréiert an dréckt, wäert dës Erausfuerderunge entscheedend sinn fir d'Wuelbefannen vun zukünfteg Crews.

