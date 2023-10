Den NASA Astronaut Frank Rubio ass viru kuerzem op d'Äerd zréckkomm nodeems hien iwwer ee Joer am Weltraum verbruecht huet. Op enger Pressekonferenz am Johnson Space Center vun der NASA zu Houston, Texas, huet de Rubio d'Erausfuerderunge vun der Neianpassung un d'Äerdschwieregkeet diskutéiert. Hien huet ernimmt datt hien Onbequemlechkeet a senge Féiss an den ënneschte Réck während den éischten Deeg erlieft huet, wéi säi Kierper sech erëmgewielt huet fir säin eegent Gewiicht z'ënnerstëtzen.

Dem Rubio seng Missioun war ufanks geplangt fir sechs Méint ze daueren, mä wéinst engem Kältekëscht an der Sojus-Raumschëff hunn hien a seng Crewkollegen no 371 Deeg op d'Äerd missen zréckkommen. De Kältemittellek ass am Dezember geschitt, wahrscheinlech duerch e Mikrometeoroid verursaacht. Als Virsiichtsmoossnam huet déi russesch Weltraumagence Roscosmos decidéiert eng eidel Sojus-Raumschëff op d'International Space Station ze schécken fir als Backup-Gefier ze déngen. Dëst huet de Rubio a seng Astronautekollegen erlaabt an der ursprénglecher Raumschëff op d'Äerd zréckzekommen, awer si hu missen d'Missioun iwwerhuelen, déi ursprénglech der Crew fir dat zweet Schëff zougewisen ass.

De Rubio huet zouginn datt d'Perspektiv fir e Joer an der Raumstatioun ze verbréngen eng Erausfuerderung fir hien ass, well hie genéisst dobaussen ze sinn. Allerdéngs huet hien et fäerdeg bruecht sech geeschteg u seng Ëmgéigend unzepassen an huet akzeptéiert datt d'Raumstatioun säin Heem fir déi nächst 12 Méint war. Trotz den onerwaarten Ëmstänn huet d'Verlängerung vum Rubio senger Missioun him erlaabt de Rekord fir déi längst Zäit vun engem amerikaneschen Astronaut am Weltraum ze briechen. Hien huet dem Mark Vande Hei säin 2022 Rekord vun 355 Deeg hannereneen iwwerschratt.

Zréck op d'Äerd huet seng eege Set vun Erausfuerderunge presentéiert. De Rubio beschreift d'Sensatioun fir no riets oder lénks ze dreiwen wéi hie probéiert riicht ze goen, wat e bësse gewinnt huet. Hien huet erkläert datt wärend säi Geescht kloer war, säi Kierper net wéi erwaart reagéiert.

Wärend senger Zäit op der International Space Station huet de Rubio en Experiment ugefaang fir eng Tomate ze wuessen. Obwuel hien probéiert et mat Velcro ze sécheren, huet hien et falsch plazéiert a konnt et net erëm fannen. De Rubio huet humoristesch spekuléiert datt et gedréchent ka sinn a fir Dreck verwiesselt gouf, oder datt hien et onbewosst giess huet.

Insgesamt beliicht dem Rubio seng Missioun déi kierperlech a geeschteg Upassungen, déi Astronaute musse maachen wann se vun engem verlängerten Openthalt am Weltall zréckkommen. Hir Erfarunge droen zur wëssenschaftlecher Fuerschung a Fortschrëtter bei der Weltraumfuerschung bäi.

