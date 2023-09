Stadparken, gebaut op fréiere Verbrennungsanlagen, kënnen erhöhte Bleiniveauen hunn, Studie fënnt

Eng rezent Etude vun der Duke University huet festgestallt datt Stadparken a Spillplazen, déi op de Site vu fréiere Offallverbrenner gebaut goufen, nach ëmmer wesentlech méi héich Niveaue vu Bläi an hire Uewerflächebuedem hunn. D'Fuerschung, gefouert vum Professer Daniel D. Richter, analyséiert Uewerflächebuedemproben aus dräi Stadparken zu Durham, North Carolina, déi op fréiere Verbrennungsplazen an de fréie 1940er zougemaach goufen.

D'Etude huet opgedeckt datt Proben, déi aus enger Sektioun vum East Durham Park gesammelt goufen, Bleiniveauen iwwer 2000 Deeler pro Millioun enthalen, wat méi wéi fënnef Mol méi héich ass wéi den aktuellen US Environmental Protection Agency (EPA) Standard fir séchere Buedem an de Kanner Spillberäicher. Echantillon vum Walltown Park enthalen meeschtens niddereg Bläiniveauen, awer ongeféier 10% ware besuergt an e puer ware ganz héich. Op der anerer Säit, Proben aus East End Park haten all Niveaue vu Buedemlead ënner der aktueller EPA-Schwell fir Kannersécherheet.

D'Resultater ënnersträichen d'Noutwendegkeet fir verstäerkte Iwwerwaachungs- a Mitigéierungsefforten a Parken op fréiere Verbrennungsplazen gebaut. Richter betount d'Wichtegkeet fir d'Kontaminatiounsrisiken ze bestëmmen an ze verstoen firwat d'Kontaminatioun mat verschiddenen Tauxen op verschiddene Plazen erofgeet. Hien huet fir verbreet Proben an Iwwerwaachung opgeruff, souwéi d'Schafung vu Buedemkaarten a Buedemleitkaarten a Stied uechter d'USA a Kanada.

Historesch Ëmfroe weisen datt ongeféier d'Halschent vun alle Stied, déi an den USA a Kanada befrot goufen, zolidd Offall tëscht den 1930er an 1950er verbrannt hunn. D'Verbrennungsanlagen hunn verschidden Aarte vu Gerempels an Dreck verbrannt, dorënner Produkter déi Blei enthalen. D'Iwwerreschter Äschen, déi d'Kontaminatioune wéi Bläi konzentréiert hunn, gouf heiansdo ronderëm Parken an aner Stadraim verbreet.

Fir d'Proben an d'Iwwerwaachungsefforten ze erliichteren, huet de Richter d'Benotzung vun neier Technologie ernimmt wéi portable Röntgenfluoreszenzinstrumenter. Dës Instrumenter kënnen eng virleefeg Analyse vu Buedemprouwen fir verschidde Metaller, dorënner Bläi, an nëmmen 20 Sekonnen ubidden. Zousätzlech kënnen historesch Opzeechnungen iwwer Offallverbrennung an Äscheentsuergung hëllefen, Hotspots méi séier z'identifizéieren.

Insgesamt beliicht d'Etude déi potenziell laangfristeg Gesondheetsrisiken, déi mat der Bläikontaminatioun an urbane Buedem verbonne sinn, a betount d'Noutwendegkeet fir weider Efforten fir dës Risiken a Parken an aner urban Raim ze iwwerwaachen an ze reduzéieren, déi op fréiere Verbrennungsplazen gebaut goufen.

Quellen:

- Emweltwëssenschaft & Technologie Bréiwer (2023). DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488