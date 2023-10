Den Impakt vum neutralen Waasserstoff op der Flucht vu Lyman-Alpha Photonen an der Reioniséierung-Epoch Galaxien

Astronomen sinn nach ëmmer onsécher iwwer de Prozess an den Timing vun der Reioniséierung, dat ass wann de Waasserstoff am Universum erëm ioniséiert gouf nodeems se ongeféier 200 Millioune Joer als neutral Atomer existéieren. D'Reioniséierung gëtt duerch Lyman-Kontinuum (LyC) Photonen gedriwwen, déi d'Energie hunn fir Elektronen aus Waasserstoffatome ze schloen. D'Fro ass, wou koumen dës LyC Photonen hier? Vill Astronomen gleewen datt fréi Galaxien eng Roll bei der Reioniséierung vum Universum gespillt hunn.

Wärend der Reioniséierungszäit goufen et Galaxien, déi Lyman-Alpha (Lyα) Stralung emittéiert hunn, déi entlooss gëtt wann Waasserstoffatome vun hirem éischten excitéierten Zoustand an hire Grondzoustand iwwergoen. Allerdéngs konnten net all Lyα Photonen aus dëse Galaxien flüchten. Wann e Lyα-Photon op de Rand vun enger Galaxis verspreet, kann en entkommen a festgestallt ginn. Wa keng Lyα-Fotone kënne flüchten, seet et drop, datt d'LyC-Fotonen och net fäeg sinn ze flüchten, an datt d'Galaxis net zur Reioniséierung bäigedroen huet.

D'Präsenz vun neutralem Waasserstoff (HI) an dëse Galaxien hätt d'Flüchtling vu Lyα-Fotonen an doduerch och LyC-Fotone behënnert. Fir dëst z'ënnersichen, gouf eng Etude iwwer eng Probe vu Galaxien duerchgefouert, déi no um Enn vun der Reioniséierung observéiert goufen, mat Lyα an [CII] Emissioun (Emissioun vu Kuelestoff, deen déi richteg Quantitéit un Energie absorbéiert huet fir en Elektron ze entkommen) fir hir Routverschiebungen ze moossen.

D'Routverrécklunge vu Lyα an [CII] Emissioun an all Galaxis goufen verglach. D'Fuerscher hunn erausfonnt datt d'Geschwindegkeetsoffset tëscht den zwou Emissiounstypen, bekannt als Lyα Geschwindegkeetsoffset, positiv mat der HI Gasmass a Galaxien aus der Reioniséierungsepoch korreléiert war. Dëst hindeit datt Lyα Flucht an dëse Galaxien beaflosst ass vum Gesamt HI Gas Inhalt, anstatt lokal Regiounen.

D'Resultater weisen datt eng ëmmer méi Heefegkeet vun HI Gas et méi schwéier mécht fir Lyα Photonen ze flüchten, wat och d'Entkommen vu LyC ioniséierende Photonen behënnert. Dëst hindeit datt d'Studie vum Gesamt HI Inhalt vu Galaxien Abléck an de Prozess vun der Reioniséierung vum Universum ubitt.

Zukünfteg Observatioune vum James Webb Weltraumteleskop (JWST) ginn erwaart méi héichqualitativ Daten iwwer al Galaxien aus der Reioniséierungszäit ze bidden, wat e gréissere Verständnis vun dëser bedeitender Period an der Geschicht vum Universum bitt.

Quellen: Lauren Elicker, Universitéit vu Cincinnati