Nei Star-Tracking Sensoren erméiglechen Satelliten Debris Detektioun

Star-Tracking-Sensoren ginn entwéckelt fir Satellitten ze hëllefen, geféierlech Bunnschutt z'entdecken, déi net vum Buedem gesi kënne ginn. Star Trackers benotzen déi bekannt Positioun vu Stäre fir Satellitte richteg orientéiert ze halen. Arcsec, e belsche Raumschëff Komponent Spezialist, schafft mat portugisescher Weltraumverkéier Gestioun Venture NeuraSpace fir en Offall-spotting Star Tracker z'entwéckelen, deen erwaart gëtt am Weltraum bis 2025 ze demonstréieren. Partnerschaften, wäert d'portugisesch Venture fäeg sinn vill méi kleng Bunnschutt ze verfolgen. Mëttlerweil huet Redwire, baséiert zu Jacksonville, Florida, e Star Tracker entwéckelt, deen Dreck entdecken kann an ass geplangt an der Ëmlafbunn an den nächste sechs Méint ze sinn. Aner Hiersteller exploréieren och d'Entwécklung vu Star Tracker fir Dreck Detektioun.

Eng Applikatioun fir Star Tracker bei der Debrisdetektioun ass d'Image vun onkooperativen Objeten an der Noperschaft zu Raumschëff. True Anomaly, en Denver-baséierten Satellitenhersteller, plangt Redwire SpectraTRAC Star Tracker a Kameraen fir Raumschëffer ze benotzen déi zu dësem Zweck gewidmet sinn. De Luis Gomes, CEO vum klenge Satellittespezialist AAC Clyde Space, erkläert datt Star Tracker scho net-Himmelsobjekter entdecken kënnen, awer dës Donnéeën ginn normalerweis ignoréiert fir onboard Rechenkraaft ze spueren.

Arcsec exploréiert och Weeër fir Star Tracker ze restauréieren déi schonn an der Ëmlafbunn sinn fir Schutt z'entdecken. D'Firma huet geliwwert 50 Stär Tracker sou wäit, haaptsächlech fir kommerziell cubesats an niddereg Äerd Ëmlafbunn. Star Tracker Clienten iwwerzeegen fir och Brochstécker ze verfolgen, géif e puer zousätzlech Käschten involvéieren, awer kéint d'Markenbild vun de Betreiber verbesseren. D'Partnerschaft tëscht Arcsec an NeuraSpace bitt en Ureiz fir Star Tracker Benotzer fir Schuttwaachhënn ze ginn, well d'Clientë bessere Service an Abléck vun der Space Traffic Management Plattform kréien.

