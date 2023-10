Nei Studie fënnt Mikroplastik a Wolleken, kéint de Klima beaflossen

Eng rezent Etude publizéiert an Environmental Chemistry Letters huet d'Präsenz vu klenge Mikroplastikpartikelen am Wollekewaasser opgedeckt, gesammelt vun Héich-Héicht Sommet a Japan. D'Mikroplastik, déi an der Gréisst vun 7.1 bis 94.6 Mikrometer variéiert, goufen an de Wollekewaasserproben festgestallt, wat suggeréiert datt se d'Wollekenbildung beaflosse kënnen a potenziell d'Klima beaflossen.

Mikroplastik, déi Partikele manner wéi 5 Millimeter grouss sinn, goufe scho fonnt fir d'Welt Ozeanen, Flëss, Buedem a souguer intern Organer vun der Déieren ze kontaminéieren. Eng wuessend Fuerschung huet och gewisen datt Mikroplastik duerch d'Atmosphär transportéiert ka ginn, duerch Wand a Mierspray an d'Loft opgeblosen ginn an dann am Reen op de Buedem falen. Elo proposéiert dës nei Etude datt Mikroplastik och a Wolleke präsent ka sinn.

D'Fuerscher sammelen Wollek Waasser Echantillon mat feinen Drot Apparater an analyséiert se mat Imaging Techniken. Si hunn Mikroplastik aus néng verschidden Arten vu Plastik fonnt, dorënner Polyethylen, Polypropylen a Polyethylenterephthalat. All Liter ënnersicht Wollek Waasser enthält tëscht 6.7 an 13.9 Mikroplastik, obwuel déi tatsächlech Zuele méi héich kënne sinn wéinst potenziellen Partikelverloscht während der Sammlung.

D'Etude suggeréiert datt Mikroplastik als Wollekkondensatiounskäre oder Äiskärpartikelen handele kéint, wat d'Wollekebildung beaflosst. Dëst kéint Implikatioune fir d'Äerdklima hunn, well d'Wolleke Sonneliicht reflektéiere kënnen an de Planéit ofkillen, oder zur Verëffentlechung vun Treibhausgase wéi Methan a Kuelendioxid bäidroen, d'Äerd erwiermen.

Wéi och ëmmer, e puer Experten werfen Zweifel iwwer den direkten Impakt vu Mikroplastik op d'Wollekbildung. Si behaapten datt d'Präsenz vu Mikroplastik a Wolleken einfach bedeit datt d'Partikele mat der Loftmass transportéiert ginn an net direkt de Wollekebildungsprozess selwer beaflossen.

D'Bestëmmung vum Impakt vu Plastik op d'Äerdsystemer, d'Ökosystemer an d'Gesondheet ass vu kritescher Wichtegkeet, wéinst der projizéierter Erhéijung vun der Plastiksoffallproduktioun. Mat geschätzte 26 Milliarden Tonnen Plastiksoffall, déi tëscht den 1950er an 2050 erwaart ginn, ass weider Fuerschung gebraucht fir d'Effekter vu Mikroplastik op d'Wollekbildung a Klima ganz ze verstoen.

Quellen:

- Emweltchemie Bréiwer

- Mongabay