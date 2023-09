Australien entwéckelt CRISPR-baséiert Diagnostesch Tool fir Monkeypox Virus Detektioun

Fuerscher an Australien hunn e banebriechend diagnostescht Instrument entwéckelt, MPXV-CRISPR, fir d'Detektioun vum Monkeypox Virus (MPXV). Dëst Tool, dat éischt vu senger Aart an Australien, benotzt CRISPR Technologie fir de Virus mat bemierkenswäerter Präzisioun a Geschwindegkeet z'entdecken. D'Fuerschung, e kollaborativen Effort gefouert vum Peter Doherty Institut fir Infektioun an Immunitéit an dem Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung, gouf am The Lancet Microbe publizéiert.

Wärend d'CRISPR Technologie am Beschten bekannt ass fir seng Fäegkeeten an der Genom Redaktioun, ass et viru kuerzem als e mächtegt Tool fir diagnostesch Zwecker entstanen. MPXV-CRISPR ass entwéckelt fir spezifesch genetesch Sequenzen ze zielen déi nëmmen am MPXV Virus fonnt ginn. D'Universitéit vu Melbourne Dr Soo Jen Low, ee vun de Co-éischt Autoren vun der Studie, huet erkläert datt CRISPR-baséiert diagnostesch Tools wéi super-präzis Detektiven handelen, séier genetesch Material identifizéieren, verbonne mat spezifesche Pathogenen.

D'MPXV-CRISPR Tool ass programméiert fir de Virus ze erkennen duerch Ingenieur "Guiden" baséiert op enger Datebank vu 523 MPXV Genomen. Wann viral DNA an enger klinescher Probe präsent ass, gëtt de CRISPR System zum Zil gefouert a emittéiert e Signal dat d'Präsenz vum Virus ugeet. D'Sensibilitéit a Präzisiounsniveauen vun dëser Testmethod si vergläichbar mat Gold-Standard PCR Methoden awer mat dem Virdeel fir Resultater an enger Fraktioun vun der Zäit ze liwweren.

Ee vun de banebrytende Feature vum MPXV-CRISPR ass d'Geschwindegkeet mat där et eng Diagnostik liwwere kann. Traditionell Monkeypox Diagnostik vertrauen dacks op zentraliséiert Laboratoire Astellungen, wat zu Verspéidungen vun e puer Deeg resultéiere kann ier Testresultater verfügbar sinn. Am Géigesaz, MPXV-CRISPR kann de Virus a just 45 Minutten z'entdecken, wat eng séier Detektioun op der Plaz erlaabt.

D'Fuerschungsteam schafft elo un der Adaptatioun vun MPXV-CRISPR an e portablen Apparat deen op Fleegepunkte ronderëm d'Land agesat ka ginn. Dëst géif méi séier a méi zougänglech Diagnos erméiglechen, besonnesch a wäit ewech oder Plazen mat limitéierten Ressourcen. D'Team zielt d'Gestioun vu Monkeypox ze revolutionéieren, d'Patienteresultater ze verbesseren an d'ëffentlech Gesondheetsreaktioun op zukünfteg Ausbroch ze verbesseren.

D'Fuerschung Zesummenaarbecht involvéiert de Peter Doherty Institut, de Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung, de Melbourne Sexual Health Center, an d'Monash University.

Quellen:

- De Lancet Mikrobe

- Peter Doherty Institut fir Infektioun an Immunitéit

- Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung