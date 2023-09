Aféierung MPXV-CRISPR: E revolutionärt Diagnostool fir Monkeypox Virus

E Team vu Wëssenschaftler vum Peter Doherty Institut fir Infektioun an Immunitéit an dem Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung huet e banebriechende diagnostesche Tool mam Numm MPXV-CRISPR entwéckelt. Verëffentlecht am The Lancet Microbe, benotzt dëst Tool CRISPR Technologie fir den Monkeypox Virus (MPXV) a klineschen Echantillon séier a präzis z'entdecken, déi existent diagnostesch Methoden iwwerschreiden. Et zielt speziell genetesch Sequenzen eenzegaarteg zu MPXV, sou datt et déi éischt CRISPR-baséiert diagnostesch Method vu senger Aart an Australien mécht.

CRISPR Technologie, bekannt fir seng Genom Redaktiounsfäegkeeten, gëtt elo fir diagnostesch Zwecker benotzt. Dr Soo Jen Low, e Fuerschungsoffizéier am Doherty Institut a Co-éischt Autor vun der Studie, beschreift CRISPR-baséiert Diagnostik als präzis Detektiven, déi spezifesch Hiweiser am Zesummenhang mat der Präsenz vu Pathogenen identifizéieren. Am Fall vun MPXV-CRISPR ass et "programméiert" fir de Virus ze erkennen duerch Ingenieursguiden déi un spezifesch Deeler vun der viraler DNA binden.

Wann viral DNA an enger klinescher Probe festgestallt gëtt, gëtt de CRISPR System zum Zil guidéiert a emittéiert e Signal fir d'Präsenz vum Virus unzeginn. Dës diagnostesch Method erreecht vergläichbar Empfindlechkeet a Präzisioun mat Gold-Standard PCR Methoden awer an enger Ëmwandlung vun der Zäit.

Ee vun de banebrytende Feature vum MPXV-CRISPR ass seng Schnellegkeet bei der Diagnostik. Aktuell Monkeypox Diagnostik dauert dacks Deeg fir Resultater ze liwweren, wärend MPXV-CRISPR de Virus a just 45 Minutten entdecken kann. D'Team schafft de Moment un der Adaptatioun vun dëser Technologie an e portablen Apparat deen benotzt ka ginn fir d'On-Site Detektioun vum Monkeypox Virus a verschiddene Gesondheetsariichtungen.

Dr Shivani Pasricha, e Senior Research Officer am Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung a Co-Senior Autor vun der Studie, betount de potenziellen Impakt vum MPXV-CRISPR op d'ëffentlech Gesondheet. Andeems den Zougang zu schnellen an zouverlässeg Diagnosen verbessert, besonnesch a Beräicher mat limitéierten Ressourcen oder Fernplazen, kann dës dezentraliséiert Approche fir Tester d'Behandlung beschleunegen an d'Patienteresultater verbesseren.

D'Zesummenaarbecht tëscht de Fuerschungsinstituter involvéiert den Doherty Institut, dem Walter an Eliza Hall Institut fir Medizinesch Fuerschung, dem Melbourne Sexual Health Center, an der Monash University.

