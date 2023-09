Astronomen observéieren Radiowellen vum Typ Ia Supernova fir d'éischte Kéier

Astronomen hunn eng eemoleg Entdeckung gemaach andeems se Radiowellen aus enger Supernova vum Typ Ia erkennen. Dës banebriechend Observatioun weist nei Abléck an d'Natur vu wäiss Zwerg Explosiounen an hir heliumräich Ëmfeld.

Typ Ia Supernovae sinn Atomexplosiounen, déi a wäissen Zwergstäre optrieden. Si gi vill vun Astronomen benotzt fir kosmologesch Distanzen ze moossen an d'Expansioun vum Universum ze studéieren. Wéi och ëmmer, de genaue Mechanismus hannert Typ Ia Supernovaen ass net voll verstanen. Et gëtt ugeholl, datt d'Explosioun duerch Mass Accretion vun engem Begleeder Stär ausgeléist gëtt, wou d'accreted Material haaptsächlech aus Waasserstoff besteet. Et gouf awer och ugeholl datt wäiss Zwerge Helium aus engem Begleederstär kéinte sammelen, dee scho seng baussenzeg Waasserstoffschicht verluer hat.

Ee vun de Mystère ronderëm wäiss Zwerg Explosiounen ass d'Behuele vun der gesträifte Matière vum Begleeder Stär. Net all Material fällt op de wäissen Zwerg; e puer dovu bildt eng Wollek aus ëmkreestärem Material ronderëm de Duebelstäresystem. Et gouf erwaart datt Schockwellen aus der Explosioun, déi duerch dëst circumstellar Material reest, Atomer opreegen an zu der Emissioun vu staarke Radiowellen resultéieren. Trotz villen Observatioune vu Supernovaen vum Typ Ia, déi an enger Wollek vu circumstellarem Material optrieden, goufen Radiowellemissioune bis elo net festgestallt.

Eng international Team vu Fuerscher, dorënner Membere vun der Stockholm University an dem National Astronomical Observatory vu Japan, huet eng Supernova Typ Ia observéiert, déi am Joer 2020 explodéiert ass. Si hunn erausfonnt datt dës Supernova vun ëmkreesteltem Material ëmgi war, dat haaptsächlech aus Helium besteet. Zousätzlech hunn se erfollegräich Radiowellen vun der Supernova entdeckt. Am Verglach vun der observéierter Radiowellestäerkt mat theoreteschen Modeller hunn d'Fuerscher festgestallt, datt de wäissen Zwerg Material mat enger Rate vu ronn 1/1000 vun der Mass vun der Sonn pro Joer opgeholl huet. Dëst ass déi éischt bestätegt Supernova vum Typ Ia, ausgeléist duerch Masseaccretioun vun engem Begleederstär mat enger baussenzeger Schicht, déi haaptsächlech aus Helium besteet.

D'Entdeckung vu Radiowellen aus dëser heliumräicher Typ Ia Supernova gëtt erwaart eist Verständnis vum Explosiounsmechanismus an de Bedéngungen ze verdéiwen, déi zu enger Type Ia Supernova féieren. D'Fuerschungsteam plangt weider no Radioemissiounen vun aneren Typ Ia Supernovaen ze sichen fir weider Abléck an d'Evolutioun ze kréien, déi zu dësen explosive Eventer féiert.

Source: "A radio-detected type Ia supernova with helium-rich circumstellar material" vum Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avisay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma an Daniel Stern, Natur, 17 Mee 2023.