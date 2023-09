Nei Satellit Missioun bitt detailléiert Abléck an El Niño a Mieresspigel Ännerungen

De SWOT-Satellit, eng Zesummenaarbecht tëscht der NASA an der franséischer Raumfaartagentur CNES, iwwerwaacht d'waarme Waasser vum entstanen El Niño am ëstleche Pazifik. Dëse Satellit ass fäeg detailléiert Vue op d'Äerdwaasserflächen ze bidden a bitt Abléck an déi global Wiedermuster beaflosst vum El Niño.

De SWOT Satellit, Deel vun der Surface Water and Ocean Topography Missioun, ass mat dem Ka-Band Radar Interferometer (KaRIn) Instrument ausgestatt, wat et erlaabt d'Héicht vum Waasser op der Äerduewerfläch mat eemolegen Detail ze moossen. Dëst erlaabt d'Fuerscher d'Bewegung vu waarme Ozeanwaasser verbonne mat El Niño laanscht Küstelinn ze verfolgen.

El Niño ass e periodesch Klimaphänomen, deen duerch méi héije Mieresspigel a méi waarm Ozeantemperaturen laanscht d'westlech Küst vun Amerika charakteriséiert gëtt. D'Fäegkeet vum SWOT-Satellit fir Mieresflächenhéicht no bei de Küstelinn ze moossen ass wäertvoll fir Fuerscher a Prognoseuren déi Phänomener wéi El Niño studéieren.

D'Missioun bitt iwwergräifend Vue op d'Ozeanen vum Planéit a Séisswaasserséi a Flëss, hëlleft beim Verständnis vu Mieresspigel Ännerungen an d'Auswierkunge vum El Niño. Wéi d'Miertemperaturen eropgoen, erweidert d'Waasser a féiert zu méi héije Mieresspigel. Duerch d'Iwwerwaachung vun der Mieroberflächehéicht hëlleft de SWOT Satellit d'Entwécklung an d'Fortschrëtter vun El Niño Eventer ze verfolgen.

D'SWOT Missioun, déi am Dezember 2022 gestart gouf, ass e gemeinsame Effort tëscht NASA an CNES, mat Bäiträg vun der kanadescher Weltraumagence an der UK Space Agency. De Satellit sammelt Daten déi fir Fuerschungszwecker benotzt ginn a liwwert vital Informatioun fir d'Auswierkunge vum El Niño ze verstoen an virauszesoen.

