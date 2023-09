Bakteriell Motore verstoen: Implikatioune fir effizient Nanomaschinnen

Fuerscher vun der Nagoya Universitéit, Osaka Universitéit, an Nagahama Institut fir Bio-Wëssenschaft an Technologie hu bedeitend Entdeckungen iwwer d'Bewegung vu Bakterien a seng potenziell Uwendungen an der Entwécklung vun Nanomaschinnen gemaach. D'Team, gefouert vum Professer Emeritus Michio Homma a Professer Seiji Kojima, identifizéiert d'Roll vum FliG Molekül an der flagellarer Schicht, oder dem "Motor", vu Bakterien.

De flagellarmotor a Bakterien huet e Rotor an e Stator. De Stator funktionnéiert als Motor, während de Rotor rotéiert baséiert op der Transmissioun vun der Rotatioun vum Stator. Dëse Mechanismus erlaabt Bakterien no vir oder no hannen ze bewegen. De C Ring, e Proteinkomplex, kontrolléiert dës Bewegung. De FliG Molekül am C Ring wierkt als Kupplung, erliichtert de Wiessel tëscht no vir an zréck Bewegung.

D'Fuerscher hunn de G215A-Mutant vum FliG-Molekül ënnersicht, wat d'permanente Auerziichterrotatioun vum Motor verursaacht. Duerch hir Studie huet d'Team entdeckt datt Ännerungen an der FliG Struktur an der Interaktioun vu Waassermoleküle ronderëm si verantwortlech fir d'Auerbewegung. Dës Ännerungen geschéien och an der normaler Form vun FliG wann et Auer dréit. Déi strukturell Differenzen erméiglechen Bakterien tëscht no vir an zréck ze wiesselen an Äntwert op hir Ëmwelt.

D'physikalesch Eegeschafte vum FliG Protein ze verstoen ass en Duerchbroch beim Verständnis vum molekulare Mechanismus vum Rotatiounsschalter a Motoren. D'Resultater bereet de Wee fir d'Entwécklung vu kompakte Motore mat méi héijer Energiekonversiounseffizienz. Dëst Wëssen kann applizéiert ginn fir kënschtlech Nanomaschinnen ze designen déi präzis Kontroll iwwer hir Rotatioun hunn. Dës Fortschrëtter hunn d'Potenzial fir verschidde Felder ze revolutionéieren, sou wéi Medizin an den Design vum kënschtleche Liewen.

D'Studie, publizéiert an iScience, markéiert e wesentleche Schrëtt no vir an eisem Verständnis vu bakterielle Motoren an hir potenziell Implikatioune fir d'Entwécklung vu méi effiziente Nanomaschinnen. Et mécht nei Weeër fir Fuerschung an Nanotechnologie an Ingenieuren op, bitt spannend Méiglechkeeten fir zukünfteg technologesch Fortschrëtter.

Source:

Tatsuro Nishikino et al. Ännerungen am hydrophobesche Netz vum FliGMC Domain induzéieren Rotatiounsschalter vum Flagellarmotor, iScience (2023). DOI: 10.1016/j.isci.2023.107320 [Nagoya University]