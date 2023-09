ULA's Atlas V Rakéit geet zréck op Service mat erfollegräicher Satellitentsetzung

United Launch Alliance d'Atlas V Rakéit ass erfollegräich zréck an d'Servicer no engem zéng Méint Lück an de Starten. D'Rakéit gouf e Sonndeg gestart mat der Missioun fir e puer Satellitten op geosynchrone Ëmlafbunn fir den National Reconnaissance Office (NRO) an d'US Space Force z'installéieren. Dëse Start markéiert d'Enn vun der längster Period tëscht Atlas V Starten an 20 Joer.

ULA, e Joint Venture tëscht Boeing a Lockheed Martin, huet Clientsverzögerungen als Haaptgrond fir de Mangel u Starte fir d'Atlas V Rakéit konfrontéiert. Trotzdem sinn et nach 18 méi Atlas V Flich geplangt, mat de Rakéiten déi haaptsächlech Satellitte fir de Kuiper Breetbandnetz vun Amazon droen an Astronauten op der Boeing Starliner Crew Kapsel starten.

D'Missioun, déi e Sonndeg fir den NRO gestart gouf, bekannt als "Silent Barker", wäert d'Bewegunge vun anere Raumschëffer an der geosynchroner Ëmlafbunn verfollegen, mat engem Fokus op chinesesch a russesch Satellitenaktivitéit. Dës Missioun ënnersträicht d'Wichtegkeet vun der Iwwerwaachung an Iwwerwaachung vu Raumfaartaktivitéiten.

D'Atlas V Rakéit huet säi russesch-made RD-180 Haaptmotor a fënnef Strapp-on zolidd ugedriwwene Boostere gebrannt fir vun der Cape Canaveral Space Force Station ewech ze klammen. Déi éischt Stuf vun der Rakéit huet d'Boostere fräigelooss a spéider getrennt fir datt d'Uewerstufe vum Centaur weider an d'Ëmlafbunn beschleunegt konnt ginn. Multiple Verbrennunge vum Centaur-Uewerstadium RL10-Motor hunn d'Satellitten erfollegräich an eng Ëmlafbunn no bei der geosynchroner Héicht gesat.

D'ULA huet un der Iwwergang vun der Atlas V Rakéit op déi nei Vulkanrakéit geschafft. Den Atlas V Programm huet de Moment 18 méi Starte geplangt, virun allem fir Boeing Starliner Crew Kapsel Missiounen. D'Vulcan Rakéit, déi dem Blue Origin seng BE-4 Motore benotzt, gëtt erwaart als primär Rakéit an de kommende Joeren ze iwwerhuelen.

Insgesamt ass den erfollegräiche Retour vun der Atlas V Rakéit op d'Servicer e bedeitende Meilesteen fir ULA. Et weist hir Fäegkeet fir Satellitte op geosynchrone Ëmlafbunn ze liwweren an ënnersträicht d'Wichtegkeet vun zouverlässeg an heefeg Starten an der Weltraumindustrie.

