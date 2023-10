United Launch Alliance Set fir Éischt Vulcan Rocket op Chrëschtdag Eva ze starten

By

London, 26. Oktober 2023 - United Launch Alliance (ULA), e renomméierten Joint Venture tëscht Boeing a Lockheed Martin, huet offiziell seng Pläng ugekënnegt fir den Inauguratiounsfluch vun der héich erwaarter Vulkanrakéit op Chrëschtdag Eva unzefänken, wéi gemellt vum CNBC. Den Tory Bruno, de CEO vun der ULA, huet dës spannend Entwécklung wärend sengem Optrëtt um CNBC Technology Executive Council Sommet verroden. D'Startfenster ass agestallt fir vum 24. bis de 26. Dezember ze variéieren.

ULA geréiert fläisseg d'Konstruktioun an d'Qualifikatioun vun der ieweschter Stuf vun der Vulkanrakéit, mat engem projizéierten Ofschlossdatum fir November festgeluecht. Wéi och ëmmer, am Fall vun onerwaarte Verspéidungen, wäert d'ULA de Start fir de Januar nei plangen fir eng nahtlos an erfollegräich Missioun ze garantéieren. De Vulcan Start huet e puer Réckschlag virdrun dëst Joer begéint, dorënner eng Motorexplosioun wärend Tester vu sengem Zouliwwerer, Blue Origin.

Déi banebriechend Cert-1 Missioun wäert d'Debut Venture fir d'Vulcan Rakéit sinn a wäert den Transport vun engem kommerziellen Moundlander involvéieren, entwéckelt vun Astrobotic, zesumme mat enger Notzlaascht fir Celestis. Dës aussergewéinlech Notzlaascht wäert als Erënnerungsdéngscht déngen, déi geschätzte Äsche vun Individuen droen, déi an der éiweger Ausdehnung vum Raum geluecht wollte ginn.

No der erfollegräicher Start vu Vulcan, gesäit d'ULA verschidde Starte fir 2024 vir, mat enger spéider Beschleunegung vun der Startfrequenz op e biweekly Zäitplang vun der leschter Halschent vum 2025. 50-50 tëscht Regierung a kommerziell Projeten.

Oft gestallten Froen

1. Wat ass ULA?

United Launch Alliance (ULA) ass e Joint Venture tëscht Loftfaart Risen Boeing a Lockheed Martin, spezialiséiert op Weltraumstartservicer. ULA ass bekannt fir modern Rakéiten a Notzlaascht an de Weltraum z'installéieren.

2. Wat ass d'Vulcan Rakéit?

D'Vulcan Rakéit ass en innovative Weltraumstartmaschinn entwéckelt vun der ULA. Et duerstellt déi nächst Generatioun vu Rakéite konstruéiert fir verschidde Notzlaascht op d'Ëmlafbunn ze liwweren, dorënner Satelliten a Crew Raumschëffer.

3. Wat ass d'Cert-1 Missioun?

D'Cert-1 Missioun bezitt sech op den entscheedende Inauguratiounsfluch vun der Vulkanrakéit. Et wäert e kommerziellen Moundlander transportéieren, erstallt vun Astrobotic, souwéi eng Erënnerungsnotzlaascht fir Celestis, déi d'Äsche vun Individuen droen, déi eng himmlesch Raschtplaz wënschen.

4. Wat ass d'Startfenster fir d'Vulcan Rakéit?

D'Startfenster fir d'Vulcan-Rakéit ass vum 24. bis de 26. Dezember geplangt. Wéi och ëmmer, am Fall vun onerwaarten Ëmstänn, kann de Start fir de Januar nei geplangt ginn fir eng sécher an erfollegräich Missioun ze garantéieren.

5. Wat sinn ULA zukünfteg Startpläng?

Nom Vulkan Rakéit Debut, ULA wëlles Multiple Starten am Joer 2024 duerchzeféieren, graduell eropgoen d'Startfrequenz op all aner Woch vun der zweeter Halschent vun 2025. De rezenten Amazon Kuiper Satellit Startkontrakt huet zu engem equilibréiert Réckstand vun Regierung a kommerziell Projeten bäigedroen.