Nei Vulcan Centaur Rakéit Setzt op Spannend Missioun ze starten

By

Déi kommend Vakanzenzäit hält en extra spezielle Behandele fir Weltraumbegeeschterten wéi United Launch Alliance (ULA) sech op den héich erwaarten Debutfluch vu senger neier Vulcan Centaur Rakéit virbereet. Geplangt fir Chrëschtdag Eva, dës Missioun, bekannt als Zertifizéierung-1 (Cert-1), wäert e bedeitende Meilesteen an der ULA Startfäegkeeten an Exploratiounsefforten markéieren.

D'Vulcan Centaur Rakéit ass agestallt fir ULA's Atlas V an Delta IV Gefierer ze ersetzen, mat Fortschrëtter, déi d'Grenze vun der Weltraumfuerschung drécken. Powered vun zwee BE-4 Motore gebaut vum Blue Origin, benotzt d'Kärstadium vum Vulcan Centaur flëssege Sauerstoff a flëssege Methan Brennstoff, ähnlech wéi SpaceX's Raptor Motor. Dësen ëmweltfrëndleche Propulsiounssystem stellt e Schrëtt no vir an der nohalteger Rakéittechnologie.

Ausserdeem huet déi iewescht Stuf vum Vulcan Centaur zwee RL10 Motore vun Aerojet Rocketdyne, déi Waasserstoff verbrennen fir e mächtege Schub ze generéieren. Zousätzlech kann d'Rakéit mat massive Rakéite Boosteren (SRBs) vergréissert ginn fir seng Hebefäegkeet op Basis vun der Missiounsufuerderung ze verbesseren.

Déi mächtegst Konfiguratioun vum Vulcan Centaur, equipéiert mat sechs SRBs, huet eng beandrockend Notzlaaschtkapazitéit vu 60,000 Pond (27,200 Kilogramm) op niddereg Äerdbunn (LEO). Dëst iwwerschratt ULA d'Pensioun Delta IV Heavy a souguer déi gréissten Atlas V Variant wat d'Notzlaaschtkapazitéit ugeet.

Cert-1 wäert net nëmmen als Testfluch déngen, awer och op eng spannend Moundmissioun starten. Dem Pittsburgh-baséierten Astrobotic säi Moundlander, Peregrine, wäert op seng Jongfraenrees op de Mound u Bord vum Vulcan Centaur starten. Dës Demonstratioun betount dem ULA säin Engagement fir déi modernste Exploratiounsbestriewungen z'ënnerstëtzen.

Wéi d'ULA sech op Cert-1 virbereet, nodeems d'Verzögerungen duerch eng Explosioun vun der ieweschter Stuf während dem Test virdrun dëst Joer iwwerwonne goufen, waart Weltraumbegeeschterten gespaant op de Start vun dëser héich fortgeschratt Rakéit. Mat sengen beandrockende Fäegkeeten a potenziell zukünftege Applikatiounen, markéiert de Vulcan Centaur e bedeitende Meilesteen an de lafende Efforte vun der ULA fir d'Exploratioun vum Weltraum op nei Héichten ze promovéieren.

FAQ

1. Wat ass d'Vulcan Centaur Rakéit?

D'Vulcan Centaur Rakéit ass United Launch Alliance d'nächst Generatioun Startmaschinn, entwéckelt fir hir Atlas V an Delta IV Rakéiten ze ersetzen.

2. Wat ass d'Notzlaaschtkapazitéit vum Vulcan Centaur?

De Vulcan Centaur ass fäeg fir 60,000 Pounds (27,200 Kilogramm) Notzlaascht op niddereg Äerdëmlafbunn (LEO) a senger mächtegst Konfiguratioun ze liwweren.

3. Wat Motore Kraaft de Vulcan Centaur?

De Vulcan Centaur gëtt vun zwee BE-4 Motore gebaut, gebaut vum Blue Origin fir d'Kärstadium an zwee RL10 Motore vun Aerojet Rocketdyne fir déi iewescht Stuf.

4. Wäert de Vulcan Centaur fir Moundmissiounen benotzt ginn?

Jo, déi nächst Certification-1 Missioun vum Vulcan Centaur wäert dem Astrobotic säi Moundlander, Peregrine, op seng éischt Missioun op de Mound schécken.

5. Wat war d'Ursaach vun de Verspéidungen fir Cert-1?

Cert-1 konfrontéiert Verspéidungen wéinst enger ieweschter Stuf Explosioun während Tester virdrun dëst Joer, ULA opgefuerdert d'Tanks vum Gefier ze verstäerken a seng Sécherheet an Zouverlässegkeet ze garantéieren.