Den 9. September 2023, um 08:51 Auer, gëtt den ULA Atlas V NROL-107 vum Space Launch Complex 41 op der Cape Canaveral Space Force Base gestart. Dëst spannend Evenement bitt de Spectateuren eng Chance fir d'Kraaft an d'Schéinheet vun enger Rakéitestart ze gesinn.

De Besucherkomplex wäert den 7. September 15 um 9:2023 AM ET opmaachen, fir den Atlas V NROL-107 Start ze gesinn. Parking an Ticketen ginn um 7:00 AM ET op. Et ass wichteg fir e verstäerkten Traffic an an um Kennedy Space Center ze plangen.

Start Viewing

Fir déi, déi de Start vun no gesinn wëllen, bitt den LC-39 Observation Gantry eng prime Location. En Ticket fir d'Gantry ass verfügbar fir $ 49 zousätzlech zu der Entrée. Vun dësem Standpunkt kënnen d'Spectateuren d'Rakéit gesinn, déi de Startplatz verloossen. Fir de Gantry z'erreechen, ass en zousätzleche Starttransport Ticket (LTT) erfuerderlech, zousätzlech zu engem gültege Entréesticket. D'Gantry ass ongeféier 2.3 Meilen / 3.7 Kilometer vun der Startplaz.

Bussen kommen um Motor-Enn vun der Saturn 1B Rakéit am Rocket Garden um 7:15 AM. Dëse Package enthält Start Audio a Kommunikatorkommentar, souwéi e liichte Snack a Souvenir.

Dëse Start Event versprécht eng onvergiesslech Erfahrung fir all déi matmaachen. Zeien vun engem Rakéitestart aus der éischter Hand ass en Testament fir déi onheemlech Erreeche vun der mënschlecher Exploratioun an der Technologie. Verpasst net d'Geleeënheet en Deel vun der Geschicht ze sinn!

Quellen:

- ULA Atlas V NROL-107 Start Detailer