Astrobotic's Lunar Lander fir op der ULA's Vulcan Centaur Rakéit ze explodéieren

D'Pittsburgh-baséiert Loftfaartfirma, Astrobotic, ass agestallt fir Geschicht ze maachen mam Start vu senger éischter Moundlander, déi vun der United Launch Alliance (ULA) nei Vulcan Centaur Rakéit gedroe gëtt. ULA CEO Tory Bruno huet während dem CNBC Technology Executive Council Sommet ugekënnegt datt de Start tëscht dem 24. Dezember an dem 26. Dezember geplangt ass.

Dem Astrobotic säi Peregrine Roboter Lander wäert u Bord vun der Rakéit sinn, zesumme mat enger Notzlaascht vu Celestis, enger Firma déi Startservicer benotzt fir kreméiert Iwwerreschter an de Weltraum als Erënnerung ze schécken. De Start ass Deel vun engem $ 79.5 Milliounen Kontrakt deen Astrobotic vun der NASA am Joer 2019 duerch d'Initiativ Commercial Lunar Payload Services ausgezeechent gouf. D'Missioun zielt fir wëssenschaftlech Notzlaascht an den nërdleche Regioune vum Mound am Numm vun der Weltraumagence ze liwweren.

Laut Bruno gouf de spezifesche Startdatum gewielt wéinst wëssenschaftleche Considératiounen am Zesummenhang mat der Bunnmechanik. Dem Astrobotic seng Missiounsufuerderunge erfuerderen suergfälteg kontrolléiert Beliichtungsbedéngungen a kontinuéierlech Radiokommunikatioun mam Deep Space Network. Dës Faktore beschränken d'Startfenster op nëmmen e puer Deeg all Mount.

D'Rees zu dësem Meilesteen war net ouni Erausfuerderunge. Déi initial Ukënnegung vun der ULA als Startprovider gouf am Joer 2019 gemaach, mat engem geplangte Startdatum fir 2021. Wéi och ëmmer, technesch Verspéidungen mat der Vulkanrakéit, sou wéi d'Explosioun vun der ieweschter Stuf beim Testen am Marshall Space Flight Center vun der NASA am Mäerz, hunn Réckschlag verursaacht. . Weider Verspéidungen koumen opgrond vu Rakéitemotortester Tëschefäll mat dem Blue Origin seng BE-4 Motoren. Trotz dëse Réckschlag ass d'ULA zouversiichtlech datt se den Test an d'Qualifikatioun vun der Vulcan Uewerstadium am November fäerdeg bréngen.

Dës éischt Missioun, bekannt als Zertifizéierung-1, ass eng vun zwee Zertifizéierungsflich, déi vun der Space Force erfuerderlech sinn. De Start wäert vum Launch Complex 41 op der Cape Canaveral Space Force Station a Florida stattfannen. ULA huet ambitiéise Pläng fir d'Startkadens vum Vulcan ze erhéijen, zielt fir e Start all zwou Wochen bis Mëtt 2025. D'Firma erwaart d'Demande fir hir Startservicer vu béide Regierungs- a kommerzielle Clienten ze kommen, mat der rezenter Kontraktgewënn vun Amazon fir en Deel vu senger Kuiper Satellite-Internet-Mega-Konstellatioun ze lancéieren eng Notabele Leeschtung.

