Astrobotic's Lunar Lander Set fir Start op ULA's Vulcan Centaur Rocket

D'Pittsburgh-baséiert Firma Astrobotic preparéiert sech op den héich erwaarten Start vu sengem éischte Moundlander op der United Launch Alliance (ULA) fortgeschratt Vulcan Centaur Rakéit. ULA CEO Tory Bruno huet bestätegt datt de Start tëscht dem 24. Dezember an dem 26. Dezember stattfënnt, wat e bedeitende Meilesteen fir béid Firmen an d'Weltraumindustrie als Ganzt markéiert.

De kommende Start ass en integralen Deel vun der Astrobotic Missioun fir wëssenschaftlech Notzlaascht an d'nërdlech Regioun vum Mound ze liwweren. De Peregrine Roboter Lander, entwéckelt vun Astrobotic, wäert eng Notzlaaschtkapazitéit vun 120 Kilogramm droen a wäert d'NASA Commercial Lunar Payload Services Initiativ ënnerstëtzen. Dës Initiativ zielt d'Entwécklung vun der Moundfuerschung ze encouragéieren andeems se mat private Firmen zesummeschaffen.

An enger banebriechend Zesummenaarbecht wäert Astrobotic's Peregrine Lander och eng gehost Notzlaascht vu Celestis hunn, eng Firma déi sech fir kleng Portiounen vu creméierten Iwwerreschter als Gedenkdéngscht an de Weltraum schécken. Dës eenzegaarteg Partnerschaft füügt e schrecklecht Element un d'Missioun a beliicht d'wuessend Unerkennung vum Weltraum als lescht Grenz fir mënschlech Erënnerung.

Wärend d'Startfenster mam Chrëscht Eve fällt, betount den ULA CEO Tory Bruno datt den Timing op virsiichteg wëssenschaftleche Berechnungen baséiert. D'Missiounsanforderungen diktéieren virsiichteg Kontroll vun de Beliichtungsbedéngungen an de Besoin fir konstant Radiokommunikatioun mam Deep Space Network. Dës Faktore limitéieren d'Startfenster op just e puer Deeg all Mount, wat de Chrëscht Eve Start ëmsou méi bedeitend mécht.

ULA huet technesch Réckschlag an der Entwécklung vun der fortgeschratt Vulcan Centaur Rakéit begéint. Wéi och ëmmer, d'Firma bleift engagéiert fir déi héchst Sécherheets- a Leeschtungsnormen ze garantéieren. De kommende Start stellt e entscheedende Meilesteen fir ULA duer, well et ass ee vun zwee Zertifizéierungsflich, déi erfuerderlech sinn fir déi streng Ufuerderunge vun der US Space Force z'erreechen.

De Start ass geplangt am Launch Complex 41 op der Cape Canaveral Space Force Station a Florida stattfannen. ULA huet ambitiéis Pläng fir d'Zukunft, mat engem Zil d'Startkadens vun der Vulcan Centaur Rakéit op ee Start all zwou Wochen bis Mëtt 2025 ze erhéijen. Dës erhéicht Nofro gëtt erwaart vu béide Regierung a kommerziellen Clienten ze kommen, well d'ULA weider Kontrakter a Partnerschafte mat Schlësselspiller an der Industrie séchert.

Dem Astrobotic säin éischte Moundlanderstart, an Zesummenaarbecht mat der ULA, mécht de Wee fir zukünfteg Weltraumfuerschung a bitt eng eenzegaarteg Perspektiv op d'Bedeitung vum Chrëscht Eve als Startdatum. Et weist déi aussergewéinlech Fäegkeete vu private Firmen fir wëssenschaftlech Fuerschung z'ënnerstëtzen, Hommage un déi beléiften ze bezuelen an d'Grenze vun der mënschlecher Exploratioun iwwer d'Äerd ze drécken.

FAQ

1. Wat ass dem Astrobotic säin éischte Moundlander?

Dem Astrobotic seng éischt Moundlander, genannt Peregrine, ass e Roboter Raumschëff entwéckelt fir wëssenschaftlech Notzlaascht an d'nërdlech Regioun vum Mound ze liwweren. Et ass ongeféier sechs Féiss grouss, aacht Féiss breet, an huet eng Notzlaaschtkapazitéit vun 120 Kilogramm.

2. Wat ass den Zweck vun der Missioun?

D'Missioun zielt d'NASA Commercial Lunar Payload Services Initiativ z'ënnerstëtzen andeems se wëssenschaftlech Notzlaascht um Mound liwweren. Zousätzlech huet d'Missioun eng eenzegaarteg Partnerschaft mam Celestis, eng Firma déi kleng Portiounen vu creméierten Iwwerreschter als Erënnerungsdéngscht an de Weltraum schéckt.

3. Firwat ass de Start fir Chrëschtdag geplangt?

D'Startfenster gëtt vu Missiounsufuerderunge festgeluegt, déi suergfälteg kontrolléiert Beliichtungsbedéngungen a kontinuéierlech Radiokommunikatioun verlaangen. Dës Aschränkungen resultéieren an e puer verfügbare Startdeeg all Mount, vun deenen een op Chrëschtdag fällt.

4. Wéi eng Réckschlag huet d'ULA begéint?

ULA huet technesch Verspéidungen an der Entwécklung vu senger Vulcan Centaur Rakéit konfrontéiert, dorënner Tëschefäll mat enger ieweschter Stuf Explosioun während Tester an eng aner Explosioun während Rakéitemotor Tester. Wéi och ëmmer, ULA bleift gewidmet fir déi héchst Sécherheets- a Leeschtungsnormen ze garantéieren.

5. Wou fënnt de Start statt?

De Start soll am Launch Complex 41 op der Cape Canaveral Space Force Station a Florida stattfannen.

