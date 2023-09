Vugel Populatiounen a Groussbritannien Gesiicht Gewënner a Verléierer wéi de Klimawandel hëlt

Villercher Populatiounen a Groussbritannien ënnerleien bedeitend Ännerunge wéinst den Impakt vum Klimawandel, laut Wëssenschaftler. Wärend e puer Arten bléien, anerer sti mat schwéieren Réckgang.

De Verloscht vun natierleche Liewensraim, d'Benotzung vu Pestiziden a verännert Wiedermuster droen all zum Réckgang vun de Vullenaarten a Groussbritannien bäi. De British Trust for Ornithology bericht datt d'Zuel vun de wëll Villercher zanter 73 ëm 1970 Millioune gefall ass.

Besonnesch Migratiounsviller sti fir Erausfuerderunge wéi se extrem Wiederkonditiounen op verschiddene Kontinenter navigéieren. Den Dr Dave Leech, Head of Ringing am British Trust for Ornithology, betount de Klimawandel als e groussen Drock fir Migratiounsvullen. Si mussen d'Klimabedingunge berücksichtegen net nëmmen an hire Brutplazen, mee och an hire Wantergebidder an de Regiounen, déi se während der Migratioun duerchgoen.

E puer Arten adaptéieren sech un de Klimawandel. Reed Warblers, zum Beispill, profitéiere vu längeren, méi waarme Summeren andeems se méi Nofolger produzéieren. Ähnlech erweideren Aarte wéi de Cetti's Warbler hir Sortiment no Norden.

Wéi och ëmmer, aner Arten, dorënner de Kuckuck an d'Weidenzänger, kämpfe fir sech wéi d'Klima erwiermt. Cuckoos, déi hire Summer a Groussbritannien verbréngen, fannen et schwéier aus Afrika zréckzekommen wéinst engem Mangel u Liewensmëttel an ofgeholl Zuelen.

De Réckgang vun de Vugelpopulatiounen ass e wesentleche Besuergt fir Vugelbegeeschterten a Conservateuren. De Verloscht vun ikonesche Spezies wéi de Kuckuck an den Nightingale kéint e groussen Impakt op zukünfteg Generatiounen hunn, déi vläicht ni d'Méiglechkeet hunn hir eenzegaarteg Uruff ze héieren.

Trotzdem bleiwen d'Vullenbegeeschterten Hoffnung datt de Klimawandel zum Entstoe vun neien Arten a Groussbritannien féiere kann. Zum Beispill, Aarte wéi de schwaarze Flillek Stilt an d'Bienenfresser, déi virdru selten an de britesche Uferen gesi goufen, freeën elo Vullenbeobachter.

Duerch extensiv Datensammlung an Iwwerwaachung hoffen d'Wëssenschaftler d'Auswierkunge vum Klimawandel op Vugelpopulatiounen besser ze verstoen an Strategien z'entwéckelen fir dës Ännerungen ze reduzéieren.

