UCF, och bekannt als SpaceU, ass nach eng Kéier mat der globaler Manifestatioun, International Observe the Moon Night, fir Sensibiliséierung iwwer Moundwëssenschaft an Exploratioun ze erhéijen. D'Universitéit wäert hiren eegene Observe the Moon Knight den 21. Oktober organiséieren, fir gratis Zougang zu Teleskopen a Raumfaartaktivitéite ronderëm de Reflecting Pond ze bidden. D'Evenement ass fir de Public op.

Wärend der Manifestatioun wäerten d'UCF Weltraumexperten verfügbar sinn fir d'Participanten ze hëllefen beim Observatioun vum Mound vum Campus. D'Evenement fënnt tëscht 6 an 8 statt, sou datt d'Participanten d'Vue vum Mound kënne genéissen ier den Himmel ze däischter gëtt. UCF College of Sciences Assistant Professor of Physics, Adrienne "Addie" Dove, seet datt och zu där Zäit de Mound nach ëmmer ze gesinn ass.

De Professer Yan Fernandez wäert bei Dove bei der Manifestatioun matmaachen fir Abléck iwwer hir Moundrelatéiert Fuerschung ze deelen, dorënner d'NASA Lunar-VISE Missioun. Dës Missioun konzentréiert sech op d'Erfuerschung vun enger spezifescher Regioun vum Mound fir Mineralstoffer a chemesch Ressourcen z'identifizéieren.

Ausser Teleskop kucken, UCF Bibliothéiken a verschidde Studentenorganisatiounen hunn och Stänn an Aktivitéiten am Zesummenhang mat Astronomie a Physik. D'Participanten hunn d'Méiglechkeet méi iwwer dës Themen ze léieren, vu Meteoritten bis Waasserrakéiten, souwéi Moundkrateren ze entdecken. Zousätzlech gëtt et eng Moundpassstatioun, wou d'Participanten Timberen sammele kënnen wéi se duerch verschidde Raumstatiounen réckelen, déi vun UCF Planetareschen Wëssenschaftler, Wëssenschaftsbibliothekaren a Membere vun der Universitéit Astronomy Society gehost ginn.

Dëst Evenement ass nëmmen ee vu ville Knights Under the Stars Eventer, déi vum Robinson Observatoire an der Studentegeruff Astronomy Society gehost ginn. UCF setzt säin Engagement fir Weltraumfuerschung weider, verdéngt et de Spëtznumm SpaceU. D'Universitéit huet eng laangjäreg Traditioun fir d'Stären z'erreechen, mat ville Projete fir den Artemis Programm vun der NASA z'ënnerstëtzen an e wesentleche Bäitrag vu Graduéierter zum Kennedy Space Center. Ausserdeem huet d'UCF Asteroiden no iwwer eng Dose vu senge Fuerscher benannt an huet souguer e Planéit zu senger Éier genannt.

De Geescht vun der Weltraumfuerschung erstreckt sech och op UCF's athletesch Programmer mat themateschen Space Games. Dës Eventer, déi fir d'éischt am Joer 2016 mam Fussball lancéiert goufen, Éieren dem UCF seng Engagement an der Weltraumindustrie. De kommende Space Game fir Häre Fussball gëtt den 18. Oktober géint Coastal Carolina gespillt. Dammefussball a Volleyball hunn och dëst Joer schonn hir Space Games gespillt. Den Highlight wäert de siwenten alljährlechen Space Game vum UCF Fussball den 11. November sinn, mam Oklahoma State als Géigner. Interessanterweis ass d'50 Yard Linn vum UCF Fussballstadion mat der selwechter Breedegrad ausgeriicht wéi dem historesche Startpad vun der NASA, Launch Complex 39A, deen ongeféier 35 Meilen ëstlech vun der Uni läit.

D'UCF strieft weider no Exzellenz an der Weltraumfuerschung an der Ausbildung, souwuel um wéi och vum Terrain.

Quellen:

- Source Artikel