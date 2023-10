Nei Technik benotzt mikroskopescht Liewen fir verstoppte Mineraler ze lokaliséieren

Eng banebrytend Etude vu Fuerscher vun der University of British Columbia gemaach huet eng nei Method enthüllt fir verstoppte Mineraloflagerungen z'entdecken. Anstatt op traditionell Buertechniken ze vertrauen, proposéiert d'Etude d'Benotzung vu mikrobiologescher Analyse vu Buedemproben als Wee fir genau z'identifizéieren wat ënner der Uewerfläch läit.

D'Fuerschung, publizéiert an der Zäitschrëft Nature Communications Earth and Environment, konzentréiert sech speziell op d'Identifikatioun vu Kimberlit, eng Zort Fiels bekannt fir Diamanten ze enthalen. Duerch d'Analyse vum Buedemprouwen, déi uewe bestätegt Kimberlitdepositioune geholl hunn, konnten d'Fuerscher mikrobielle Indikatoren identifizéieren déi héich korreléiert waren mat der Präsenz vu Kimberlit. Tatsächlech sinn 59 vun de 65 Indikatoren, déi am Labo identifizéiert goufen, an de Buedemprouwen fonnt.

Dës nei Technik mécht Méiglechkeete fir d'Erfuerschung vun aner Aarte vu Mineraldepositioune op. Wärend d'Etude haaptsächlech op Kimberlit a Porphyry Kupferdepositioune konzentréiert ass, gleewen d'Fuerscher datt d'mikrobiologesch Analyse potenziell benotzt ka ginn fir eng breet Palette vu Mineralstoffer z'entdecken.

D'Virdeeler vun dëser Approche verlängeren iwwer seng Genauegkeet. Firmen an der Miningindustrie stinn bedeitend Quantitéiten un Zäit a Suen ze spueren andeems se mikrobiologesch Analyse an hire Mineral Exploratiounsprozess integréieren. Traditionell Buertechnike kënne prohibitiv deier sinn, wat et entscheedend mécht fir Firmen e kloert Verständnis vu potenziellen Mineraldepositioune ze hunn ier se op deier Bueraarbechten ufänken.

Wéi eis Gesellschaft ëmmer méi erneierbar Energie prioritär a schafft fir d'Auswierkunge vum Klimawandel ze reduzéieren, ass de Besoin fir korrekt an effizient Mineralfuerschungsmethoden méi grouss wéi jee. Duerch d'Entwécklung vun Datenbanken vu mikrobiellen Ënnerschrëften fir verschidde Mineralstoffer, hoffen d'Fuerscher d'Applikatioun vun dëser Technik op méi "klimarelevant" Mineralstoffer auszebauen.

Wärend dës Studie e wesentleche Fortschrëtt am Beräich vun der Mineralfuerschung duerstellt, wäert weider Fuerschung a Validatioun noutwendeg sinn fir de vollen Potenzial vun der mikrobiologescher Analyse als Standardinstrument an der Industrie ze etabléieren. Trotzdem hält dës innovativ Approche Verspriechen fir d'Mineral Exploratiounsmethoden ze revolutionéieren an verstoppte Ressourcen ënner der Äerduewerfläch ze spären.

FAQ

Wat ass den Zweck vun der Fuerschung op der University of British Columbia gemaach?

Den Zweck vun der Fuerschung ass eng Method z'entwéckelen fir Mineraloflagerungen z'identifizéieren déi ënner Schichten vum Buedem verstoppt sinn. Duerch d'Analyse vum mikroskopesche Liewen am Buedem kënnen d'Fuerscher d'Präsenz vu Mineralstoffer ënnerierdesch ofschléissen ouni op deier Buertechniken ze kommen.

Wat sinn mikrobiell Indikatoren?

Mikrobiell Indikatoren si spezifesch Aarte vu Mikroben oder Variatiounen an der mikrobieller Aktivitéit, déi als Signaler fir d'Präsenz vu bestëmmte Mineralstoffer déngen. An der Studie hunn d'Fuerscher mikrobiell Indikatoren identifizéiert, déi héich korreléiert waren mat Kimberlit, eng Zort Fiels, déi bekannt ass fir Diamanten ze enthalen.

Wat sinn d'potenziell Virdeeler vun der mikrobiologescher Analyse bei der Mineralfuerschung?

D'Integratioun vun der mikrobiologescher Analyse an de Mineral Exploratiounsprozess ka verschidde Virdeeler ubidden. Et kann souwuel Zäit a Suen fir Biergbau Firmen spueren andeems se méi präzis Informatioun iwwer potenziell Dépôten ubidden, ier Dir mat Bueraarbechten ufänkt. Zousätzlech ass dës Approche alignéiert mat dem verstäerkten Fokus op erneierbar Energien a Klimawandel Mitigatiounsefforten, well et erméiglecht d'Identifikatioun vu Mineralstoffer, déi fir dës Felder relevant sinn.