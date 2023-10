D'Feld avancéieren: Soft Sensoren déi d'Méiglechkeeten an der Robotik a Prothetik erweideren

Soft, flexibel, an bemierkenswäert sensibel, e banebriechende mëllen Sensor, co-entwéckelt vu Fuerscher vun der University of British Columbia (UBC) an Honda, ass prett fir d'Felder vun der Robotik a Prothetik ze revolutionéieren. Dësen innovative Sensor, wann se op d'Uewerfläch vu prothetesch Waffen oder Roboter Gliedmaart applizéiert gëtt, verbessert Touch Sensibilitéit an Geschécklechkeet, wat Maschinnen erlaabt komplizéiert Aufgaben mat Liichtegkeet ze maachen. Ausserdeem fördert seng Hautähnlech Textur méi sécher a méi realistesch Interaktiounen tëscht Mënschen a Roboteren, fördert erhéicht Niveaue vu Vertrauen an Zesummenaarbecht.

De mëllen Sensor, deen als Deel vum Dr Mirza Saquib Sarwar seng Pionéieraarbecht Doktoratsaarbecht am Elektro- a Computertechnik op der UBC Fakultéit fir ugewandt Wëssenschaft gemaach gouf, huet eng beandrockend Palette vu Fäegkeeten. Andeems Dir verschidden Aarte vu Kräfte senséiert, erméiglecht de Sensor prothetesch a robotesch Waffen fir op taktile Reizen mat aussergewéinlecher Präzisioun a Finesse ze reagéieren. Delikat Objete wéi Eeër oder Glieser Waasser kënnen elo zouversiichtlech erfaasst a manövréiert ginn ouni de Risiko vu Schued oder Accidenter.

Grondsätzlech aus Silikongummi komponéiert - e Material dat allgemeng am Kino benotzt gëtt fir lieweg Hauteffekter ze kreéieren - ass de Sensor suergfälteg konstruéiert fir d'Knollen a Falten Charakteristiken, déi an der mënschlecher Haut present sinn, ze replizéieren. Andeems Dir schwaach elektresch Felder benotzt, ähnlech wéi déi an Touchscreens fonnt ginn, kann de Sensor Objekter op enger Distanz erkennen a gläichzäiteg Kräfte souwuel an a laanscht seng Uewerfläch erkennen. Dës eenzegaarteg Kombinatioun ass primordial fir Mënsch-Roboter Interaktiounen, wat Roboter erlaabt sécher an effektiv an der Noperschaft zu de Leit ze bedreiwen.

D'Zesummenaarbecht tëscht UBC an Honda's Frontier Robotics Fuerschungsinstitut hunn eng praktesch a skalierbar Technologie geliwwert. Den einfache Fabrikatiounsprozess vum Sensor erlaabt eng einfach Skalierbarkeet, wat et méiglech mécht grouss Uewerflächen ze decken an extensiv Quantitéiten ze produzéieren. Dr John Madden, eng féierend Figur an der Studie a Professer fir Elektro- a Computertechnik bei UBC, bestätegt datt Sensoren a kënschtlech Intelligenz Roboter séier a méi kapabel a lieweg Entitéite transforméieren. Allerdéngs ass et nach vill Plaz fir Wuesstem.

Wéi den Dr Madden drop higewisen huet, huet d'mënschlech Haut vill méi grouss Senséierfäegkeeten wéi déi aktuell Technologie et erlaabt. Fuerschungsefforte konzentréiere sech op d'Bréckung vun dësem Spalt duerch weider Verfeinerung vu Sensoren fir d'Komplexitéite vum mënschleche Touch ze emuléieren, inklusiv Temperaturerkennung a souguer Schuedbewäertung. Ausserdeem wäert d'Integratioun vu kënschtlecher Intelligenz eng pivotal Roll spillen fir Roboteren ze hëllefen Prioritéit ze maachen an op relevant sensoresch Informatioun ze reagéieren. D'Entwécklung vu fortgeschratt Sensoren an d'Evolutioun vun der kënschtlecher Intelligenz muss an Tandem geschéien, an eng Zukunft formen wou Roboter nahtlos coexistéieren a mat Mënschen kollaboréieren.

FAQ

Wat ass den Zweck vum mëllen Sensor entwéckelt vun UBC an Honda Fuerscher?

De mëllen Sensor ass entwéckelt fir Touchempfindlechkeet an Geschécklechkeet an Robotik a Prothetik Uwendungen ze verbesseren. Et erlaabt Maschinnen delikat Aufgaben auszeféieren a sécher mat Mënschen ze interagéieren.

Wéi funktionnéiert de Soft Sensor?

De Sensor benotzt schwaach elektresch Felder fir Objeten z'entdecken, ähnlech wéi Touchscreens, wärend hien och d'Fäegkeet huet Kräften an a laanscht seng Uewerfläch ze spieren. Dës Kombinatioun erlaabt präzis a reaktiounsfäeger Interaktiounen.

Wéi eng Materialien ginn an der Konstruktioun vum Sensor benotzt?

De Sensor besteet haaptsächlech aus Silikongummi, e versatile Material bekannt fir seng Flexibilitéit an Ähnlechkeet mat der mënschlecher Haut.

Kann de mëllen Sensor Mass produzéiert ginn?

Jo, de Sensor kann einfach fabrizéiert a opgeschrauft ginn fir grouss Flächen ze decken. Dëst mécht Masseproduktioun machbar an mécht d'Dier op fir verbreet Adoptioun a verschiddenen Industrien.

Wéi kënne Fortschrëtter bei Sensoren a kënschtlecher Intelligenz Roboteren profitéieren?

Weider Entwécklunge vu Sensoren a kënschtlecher Intelligenz erlaben Roboteren d'Komplexitéit vum mënschlechen Touch ze replizéieren, inklusiv Temperaturerkennung a Schuedbewäertung. Dëse Fortschrëtt wäert hir Fäegkeeten verbesseren an se méi reaktiounsfäeger op hir Ëmgéigend a mënschlech Interaktiounen maachen.