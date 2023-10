D'NASA postt Spacewalks wéinst ISS Coolant Leak

D'NASA Fluchkontroller hunn decidéiert zwee Raumwanderungen auszestellen, well se Daten iwwerpréift, déi zu enger rezenter Heizkierperkühlmittellek op der russescher Säit vun der International Space Station (ISS) verbonne sinn. Déi éischt Spacewalk, ursprénglech fir den 12. Oktober geplangt, an déi zweet Spacewalk geplangt fir den 20. Oktober, ginn op e spéideren Datum ëmgeplangt.

De Kühlmittelleck ass den 9. Oktober am Backup Heizkierper vum Nauka Multipurpose Labormodul geschitt. Wéi och ëmmer, d'NASA huet verséchert datt de primäre Heizkierper op Nauka nach ëmmer richteg funktionnéiert an de Modul voll Ofkillung ubitt ouni d'Crew oder d'Raumstatioun Operatiounen ze beaflossen. Extern Kamera Usiichten hunn nëmmen Reschtofkillungsdrëpsen gewisen.

De Backup Heizkierper gouf 2010 op der ISS am Rassvet Modul während der STS-132 Space Shuttle Missioun geliwwert. Et war geduecht fir mam Nauka Modul ze benotzen, deen am Juli 2021 gestart gouf an de Komponent am Abrëll vun dësem Joer installéiert huet.

Roscosmos, déi russesch Weltraumagence, plangt d'Kosmonauten Fotoen vum Heizkierper während der nächster geplangter russescher Segment-baséiert Spacewalk am Oktober 25. D'Zil ass d'Ursaach vum Leck z'identifizéieren an ze bestëmmen ob den Apparat an Zukunft reparéiert ka ginn. .

D'Entscheedung fir d'Raumwanderungen ze posten ass eng Virsiichtsmoossnam wärend d'NASA a Roscosmos d'Kühlmittellek ënnersichen an d'Sécherheet vun den Astronauten an d'Integritéit vun der Raumstatioun garantéieren. Nei Datumer fir d'Raumwanderungen ginn ugekënnegt nodeems de Bewäertungsprozess fäerdeg ass.

Quellen: NASA, Roscosmos