Nei ernannt Astronauten Gear Up fir banebriechend Spacewalk

By

An enger spannender Entwécklung fir Weltraumfuerschung, preparéieren zwee héichbegaabte Astronauten, Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara, sech e Mëttwoch op eng banebriechend Spacewalk Missioun op der International Space Station (ISS) ze starten. Och wann dëst net déi éischt all-weiblech Spacewalk ass, déngt et als bemierkenswäert Beweis fir déi ëmmer méi prominent Roll vun de Fraen an der Weltraumfuerschung.

D'Haaptziel vun dëser aussergewéinlecher Raumwanderung ass et essentiell Ënnerhaltaktivitéiten op der ISS auszeféieren. Moghbeli an O'Hara wäerten d'Aufgab kréien eng Elektronikbox mam Numm Radio Frequency Group vun engem Kommunikatiounsantennesystem op der Gare ze läschen. Dëst entscheedend Apparat erliichtert d'Konversioun vun elektrescher Energie a Radiowellen, wat eng nahtlos Kommunikatioun tëscht der ISS an eisem Heemplanéit erméiglecht.

Ausserdeem, wärend der Missioun, ersetzt den aussergewéinlechen Duo eng vun den zwielef Trundle Lagerversammlungen op der Solar Alpha Rotary Gelenk. Dës Lager spillen eng vital Roll fir déi richteg Rotatioun vun de Solararrays vun der Gare ze garantéieren, wat hinnen erlaabt d'Sonn effektiv ze verfolgen wéi d'ISS d'Äerd ëmkreest. Dëse präzise Mechanismus optiméiert d'Sammlung an d'Späichere vun der Solarenergie, déi néideg Kraaftproduktioun fir déi ganz Gare.

Et ass bemierkenswäert datt dëst déi éischt Raumwanderfahrung fir béid Astronauten wäert sinn, wat d'Bedeitung vun dëser wichteger Geleeënheet bäidréit. Moghbeli, identifizéiert als extravehicular Aktivitéit Crew Member 1, wäert liicht erkennbar an hirem Kostüm mat roude Sträifen. Op der anerer Säit wäert den O'Hara, den extravehikuläre Crewmember 2, en onmarkéierte Kostüm undoen.

An d'Zukunft kucken, hunn d'Statiounsmanager Pläng fir eng aner bedeitend Raumwanderung mam O'Hara an der Europäescher Weltraumagence (ESA) Astronaut Andreas Mogensen. Dës zukünfteg Missioun zielt Proben aus dem Äussere vum Ëmlafkomplex fir Analyse ze sammelen. D'Wëssenschaftler si gäeren ze entdecken ob Mikroorganismen déi haart Bedéngungen vum Weltraum widderstoen.

Wéi d'Grenze vun der mënschlecher Exploratioun weider gedréckt ginn, droen dës Raumwanderungen net nëmmen zum lafenden Ënnerhalt a Funktionalitéit vun der ISS bäi, awer bidden och wäertvoll Daten fir d'potenziell Existenz vum Liewen iwwer eisen eegene Planéit ze verstoen.

FAQ

1. Wéivill all-weiblech Spacewalks goufen et an der Geschicht?

Et goufen véier all-weiblech Spacewalks an der Geschicht, dorënner déi zukünfteg Missioun mat Astronauten Jasmin Moghbeli a Loral O'Hara.

2. Wat ass d'Haaptziel vun der zukünfteg Spacewalk?

D'Haaptziel vum Spacewalk ass d'Ënnerhaltsaktivitéiten op der International Space Station (ISS) ze maachen, dorënner d'Ewechhuele vun enger Elektronikbox an den Ersatz vun enger Trundle-Lagerversammlung.

3. Wéi eng Roll spillen d'Trundellagerversammlungen op der ISS?

D'Trundle-Lagerversammlungen si wesentlech fir déi richteg Rotatioun vun de Solararrays vun der Gare, wat hinnen erlaabt d'Sonn effektiv ze verfolgen wéi d'ISS d'Äerd ëmkreest.

4. Wat ass den Zweck vun der zukünfteger Raumwanderung mam Loral O'Hara an Andreas Mogensen?

Déi zukünfteg Missioun zielt fir Proben aus dem Äussere vun der ISS ze sammelen fir ze analyséieren ob Mikroorganismen an de schwéiere Bedéngungen vum Weltraum iwwerliewen kënnen.

5. Wéi droen dës Raumwanderungen zu eisem Verständnis vum Liewen iwwer d'Äerd bäi?

Andeems Dir d'Grenze vun der mënschlecher Exploratioun dréckt a wäertvoll Daten sammelen, ginn dës Raumwanderungen entscheedend Abléck an d'potenziell Existenz vum Liewen iwwer eisen eegene Planéit.