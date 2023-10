NASA's Artemis Moon Rocket fir Testrun vun neie Motoren unzefänken

By

D'NASA ass agestallt fir d'Motoren ze testen déi seng Artemis Moon Rakéit unzefänken, e wichtege Meilesteen an der Entwécklung vum Programm markéiert. D'Artemis Rakéit benotzt Komponenten, déi aus dem pensionnéierte Space Shuttle Programm bleiwen, dorënner de Space Shuttle Main Engines (SSMEs). Allerdéngs sinn dës Motore net reusable fir Artemis a mussen ersat ginn.

Fir dëst unzegoen, huet d'NASA Aerojet Rocketdyne kontraktéiert fir d'Produktioun vum RS-25 Motor nei ze starten, deen an der Artemis Rakéit benotzt gëtt. Déi nei Motore sinn entwéckelt fir méi staark a méi bëlleg ze produzéieren wéi hir Space Shuttle Virgänger. D'Motoren mussen och zertifizéiert ginn fir am Raum ze benotzen, an déi kommend Tester wäerten eng entscheedend Roll spillen fir dës Zertifizéierung z'erreechen.

Déi éischt Artemis Missioun ass am Joer 2022 gestart, an déi nächst dräi Missiounen wäerten och modifizéiert Motore vum Space Shuttle Programm benotzen. Dës Motore ginn ugepasst fir op 109 Prozent vun hirem bewäerten Niveau ze bedreiwen. Déi nei RS-25 Motoren, op der anerer Säit, kënnen op 111 Prozent funktionnéieren a ginn op 113 Prozent getest fir eng zousätzlech Sécherheetsmarge.

Den initialen Test, geplangt fir de 5. Oktober, wäert den Entwécklungsmotor E0525 bei 111 Prozent Kraaft fir 550 Sekonnen lafen. E méi laangen Test vu 650 Sekonnen ass och geplangt, zesumme mat engem Gimbal Test fir sécherzestellen datt de Motor korrekt pivotéiert. Insgesamt zielt d'Testserie fir 6,350 Sekonnen Feierzäit ze sammelen. Wann et erfollegräich ass, gëtt d'gréng Luucht kritt fir 24 nei RS-25-Motore mam neien Design ze produzéieren.

Zousätzlech zu de Motoren, huet d'NASA och Erausfuerderunge fir aner Komponenten fir den Artemis Programm ze kréien. D'Solid Rocket Boosters (SRBs), ofgeleet vu Space Shuttle Deeler, mussen ersat ginn no Artemis 8. Den European Service Module (ESM) erfuerdert och en neie Propulsiounssystem ab ESM-7.

Dës Tester am Stennis Space Center vun der NASA sinn entscheedend fir de Fortschrëtt vum Artemis Programm. Déi erfollegräich Entwécklung vum neie Motor RS-25 ass essentiell fir déi zukünfteg Flich vun der Artemis-Rakéit. Mat weidere Fortschrëtter zielt d'NASA de Wee fir nohalteg a bezuelbar Weltraumfuerschungsmissiounen ze baneen.

