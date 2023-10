Nei Etude seet datt de Kär vun der Äerd kéint Leck sinn

Fuerscher hannert enger rezenter Etude, déi an der Zäitschrëft Nature publizéiert gouf, hunn Beweiser fonnt datt de Kär vun der Äerd kéint lekken. D'Studie konzentréiert sech op antike Lavastréim vun der Baffin Island an der kanadescher Arktescher Archipel, déi déi héchste Verhältnisser vun Helium-3, Helium-4, an engem anere rare Isotop, deen jeemools an terrestresche vulkanesche Fielsen entdeckt huet.

Déi erhiewte Niveauen vum Helium-3 suggeréieren datt d'Lavastréim aus déif am Kär vum Äerd stamen. Och wann de genaue Mechanismus fir wéi dës Leck geschitt ass onkloer bleift, gëtt et eng Hypothes datt Spuermengen vu rare Elementer, wéi Helium-3, aus dem Kär eraussichen an op d'Äerd Uewerfläch reesen.

Dës Entdeckung baut op fréiere Wëssen datt Helium-3 a Baffin Island Fielsen präsent ass. Wéi och ëmmer, d'Fuerscher wollte bestëmmen wéi vill méi héich d'Niveauen am Verglach zu fréiere Berichter waren, wat d'Méiglechkeet vun engem Kärleck weider ënnerstëtzen.

Glécklecherweis schéngt dëse Leck de Moment net geféierlech ze sinn. D'Fuerscher hunn festgestallt datt et net genuch Helium-3 Atomer an de Fielsen sinn fir eng Gefor ze stellen, a well Helium-3 en Adelgas ass, interagéiert et net chemesch mat aneren Elementer. Zousätzlech ass d'Gebitt wou d'Lavastréim d'Baffin Island erreechen extrem wäit ewech, wat de Risiko vu mënschlecher Belaaschtung reduzéiert.

D'Entdeckung vun engem potenzielle Leck am Äerdkär stellt interessant Froen iwwer eist Verständnis vun der bannenzeger Aarbecht vum Planéit op. Weider Fuerschung wäert gebraucht ginn fir d'Geheimnis ronderëm dëst Phänomen z'entdecken an seng Implikatioune fir den Äerdkär ze bestëmmen.

