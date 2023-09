Wëssenschaftler vun der Bangor University hunn kleng Atomkraaftwierkpellets entwéckelt, bekannt als Triso Brennstoff, déi d'Art a Weis wéi mir iwwer Atomkraaft denken revolutionéiere kënnen. Dës Pellets, ongeféier d'Gréisst vun Mohnsamen, sinn entwéckelt fir e klenge Reaktor vu Rolls Royce z'erhalen. D'Walisesch Universitéit mengt datt dëse Reakter Applikatiounen op der Äerd, Moundbasen a souguer Rakéite kéint hunn, dank senger klenger Gréisst.

Triso Brennstoff, kuerz fir tri-strukturell isotrope Partikel Brennstoff, gouf ursprénglech an den 1960er Joren entwéckelt. Et besteet aus engem Kär aus Uran, Kuelestoff a Sauerstoff, ëmgi vun dräi Schichten vu Kuelestoff- a Keramikbaséierte Materialien fir dat radioaktivt Material ze enthalen. Den US Department of Energy huet den Triso Brennstoff als "dee robuststen Nuklearbrennstoff op der Äerd" bezeechent.

Am Géigesaz zum traditionelle nukleare Brennstoff ass Triso Brennstoff selbstänneg a wäert net radioaktivt Material schmëlzen oder entloossen, och wann et fir verlängert Perioden un extremen Temperaturen ausgesat ass. Rezent Fortschrëtter hunn gesinn datt Uraniumdioxid duerch Uranoxycarbid an de Pellets ersat gëtt, wat hir Stabilitéit weider verbessert.

D'Entwécklung vu klenge Reaktoren mat Triso Brennstoff mécht nei Méiglechkeeten fir Atomkraaft a verschiddene Beräicher op. Déi kleng Gréisst vum Reaktor mécht et gëeegent fir Uwendungen op Moundbasen, souwéi eng kompakt Energiequell hei op der Äerd. Zousätzlech mécht déi kompakt Natur vum Reakter et e potenzielle Kandidat fir a Rakéiten ze benotzen.

Wärend den Triso Brennstoff selwer zënter Joerzéngte ronderëm ass, ass déi erfollegräich Uwendung vun dësem Brennstoff an engem klenge Reakter vu Rolls Royce dat wat dëse Projet ënnerscheet. Et bleift ze gesinn wéi d'Technologie agesat gëtt an de vollen Ausmooss vu sengem Potenzial.

